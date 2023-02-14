Шмыгаль призвал страны Европы отказаться от "атомной иглы" России, и привел пример Украины

"Украинская атомная энергетика совершила колоссальный рывок для преодоления зависимости от российских поставщиков ТВЭЛов. "Энергоатом" расторг контракт с компанией РФ и перешел на топливные сборки американской компании Westinghouse. По подобному пути должны двигаться страны Европы, которых подсадили на "атомную иглу" России", – сказал он.

По словам премьер-министра Украины, "опыт показывает, что влияние России никогда не ограничивается экономикой, а всегда конвертируется в агрессивную политику".

"Это прямая угроза государственности и суверенитету многих стран Европы", – считает Шмыгаль.