Шмыгаль призвал страны Европы отказаться от "атомной иглы" России, и привел пример Украины

"Украинская атомная энергетика совершила колоссальный рывок для преодоления зависимости от российских поставщиков ТВЭЛов. "Энергоатом" расторг контракт с компанией РФ и перешел на топливные сборки американской компании Westinghouse. По подобному пути должны двигаться страны Европы, которых подсадили на "атомную иглу" России", – сказал он.
По словам премьер-министра Украины, "опыт показывает, что влияние России никогда не ограничивается экономикой, а всегда конвертируется в агрессивную политику".
"Это прямая угроза государственности и суверенитету многих стран Европы", – считает Шмыгаль.
В январе глава "Энергоатома" Петр Котин говорил, что семь из 13 украинских ядерных энергоблоков ВВЭР-1000 уже снабжается топливом Westinghouse, а шесть – еще российской стороной. По его словам, в договоре с американской компанией оговорено, что она в случае необходимости в течение двух лет увеличит производство и закроет потребность Украины.