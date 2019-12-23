Украина в 2019 году купила ядерное топливо на $300 млн

Большую часть ядерного топлива для украинских атомных электростанций закупили у России.

С января по октябрь 2019 года Украина закупила ядерное топливо на 300,15 млн. Об этом сообщает Государственная служба статистики, пишет "Интерфакс-Украина".

По данным Госстата, за отчетный период у России (ТВЭЛ) было закуплено ядерное топливо на сумму $171,62 млн (57,2%), а у Швеции (Westinghouse) – на $128,39 млн (42,8%).

В 2018 году Украина приобрела ядерное топливо на $523,151 млн (у РФ – на $374,621 млн, у Швеции – на $148,53 млн).

В 2017 году Украина закупила ядерное топливо более чем на $533 млн (у РФ – на $368 млн, у Швеции – на $164 млн); в 2016 году – на $548 млн (РФ – на $386 млн, остальное – Швеция); в 2015 году – на $643 млн (РФ – на $610 млн); в 2014 году – на $628 млн (РФ – на $588 млн). В 2013 году Украина покупала все ядерное топливо у РФ.