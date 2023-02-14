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В энергосистеме Украины нет дефицита мощности, лимиты не действуют – "Укрэнерго"

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В Украине производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, сообщили в "Укрэнерго"
В Украине производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, сообщили в "Укрэнерго"
Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

По состоянию на утро 14 февраля в энергосистеме Украины нет дефицита мощности. Об этом проинформировала пресс-служба национальной энергокомпании "Укрэнерго".

"Потребление – на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", – говорится в сообщении. 

В "Укрэнерго" проинформировали, что на одной из электростанций вывели в ремонт энергоблок, но это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов.

Кроме того, Украина импортирует электроэнергию из Словакии.

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления для областей на сегодняшний день не устанавливались. В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения", – добавили в компании. 

Энергетики проводят ремонты на ряде электростанций, которые были значительно повреждены в результате российских атак ракетами и дронами-камикадзе, говорится в сообщении. 

"Также ремонтные работы ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям", – добавили в НЭК.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid03fk1RCQB36DZDcG7bBb3SP8QNuVQQUe8gpv6bgv1ADYyCPfhDBxwA3vrFanZkxtCl

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Укрэнерго, дефицит, электроэнергия, ограничения, инфраструктура, электростанция, энергосистема
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