В энергосистеме Украины нет дефицита мощности, лимиты не действуют – "Укрэнерго"

В Украине производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление, сообщили в "Укрэнерго" Фото: НЕК "Укренерго" - NPC Ukrenergo / Facebook

"Потребление – на уровне рабочего дня понедельника и остается существенным. Дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Это означает, что электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы покрыть потребление", – говорится в сообщении.

В "Укрэнерго" проинформировали, что на одной из электростанций вывели в ремонт энергоблок, но это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций, которые из-за половодья имеют достаточно ресурсов.

Кроме того, Украина импортирует электроэнергию из Словакии.

"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления для областей на сегодняшний день не устанавливались. В соответствии с ростом потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком. В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения", – добавили в компании.

Энергетики проводят ремонты на ряде электростанций, которые были значительно повреждены в результате российских атак ракетами и дронами-камикадзе, говорится в сообщении.

"Также ремонтные работы ведутся на всех поврежденных объектах магистральных сетей "Укрэнерго" для устранения сетевых ограничений и передачи необходимого объема электроэнергии от генерации к потребителям", – добавили в НЭК.