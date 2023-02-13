Дефицит в энергосистеме Украины отсутствует, доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления – "Укрэнерго"

"Потребление постепенно растет по сравнению с выходным днем, что является традиционным для начала рабочей недели. В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме отсутствует. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления", – говорится в сообщении.
Отсутствие дефицита в компании объяснили тем, что после ремонтов в работу были введены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях. Благодаря этому выросло производство электроэнергии в энергосистеме, которое полностью покрывает потребление.
Помимо этого, из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.
"В связи с отсутствием дефицита мощности лимиты потребления в областях на сегодняшний день пока не устанавливались. Замеры фактического потребления в областях Украины производятся в соответствии с графиком", – уточнили в "Укрэнерго".
В то же время из-за поврежденной сетевой инфраструктуры в Одессе действуют графики почасовых отключений. В Киевской, Хмельницкой, Житомирской областях и в Киеве по мере роста потребления также возможно применение отключений в соответствии с графиками операторов систем распределения, чтобы избежать перегрузки оборудования.
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 15 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.