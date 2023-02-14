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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Отключения электроэнергии возможны в двух областях — Минэнерго

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Дефицита мощности нет, но возможны отключения света из-за ремонта сетей
Дефицита мощности нет, но возможны отключения света из-за ремонта сетей
Фото: EPA

14 февраля генерации электроэнергии достаточно для удовлетворения нужд потребителей, но в связи с ремонтом сетей возможны стабилизационные отключения в Одесской и Хмельницкой областях. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в Facebook.

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать нужды потребителей", – заявил министр.

Также он подчеркнул, что в прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

"В последние дни, к сожалению, произошли трагические случаи. На минах взорвались автомобили ремонтников "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Есть погибший, много раненых", – сообщил Галущенко. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.

https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/pfbid0HAETDK5NoexwRzfU4mb2YjbKuFw2DoUH1pp8vf6GNBN28aYYd7EiSCUgRyudoRo9l

Контекст:

Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.

Теги: электричество, Министерство энергетики, электроэнергия, Герман Галущенко
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