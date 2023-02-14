Отключения электроэнергии возможны в двух областях — Минэнерго

Дефицита мощности нет, но возможны отключения света из-за ремонта сетей Фото: EPA

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать нужды потребителей", – заявил министр.

Также он подчеркнул, что в прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.

"В последние дни, к сожалению, произошли трагические случаи. На минах взорвались автомобили ремонтников "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Есть погибший, много раненых", – сообщил Галущенко. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.