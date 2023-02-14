Отключения электроэнергии возможны в двух областях — Минэнерго

"Невероятными усилиями энергетиков удается держать генерацию, доставку и распределение электроэнергии на необходимом уровне, чтобы обеспечивать нужды потребителей", – заявил министр.
Также он подчеркнул, что в прифронтовых областях энергетики работают под обстрелами и в опасных местах.
"В последние дни, к сожалению, произошли трагические случаи. На минах взорвались автомобили ремонтников "Николаевоблэнерго" и "Харьковоблэнерго". Есть погибший, много раненых", – сообщил Галущенко. Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал раненым скорейшего выздоровления.
Россия нанесла уже 14 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.
По данным правительства Украины на декабрь, фактически 50% энергосистемы было повреждено или разрушено. В частности, российскими ракетами поражены все тепловые электростанции и большинство ГЭС.