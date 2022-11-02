Правительство Польши приняло решение о строительстве первой в стране АЭС

Агрессия Российской Федерации против Украины и сопутствующие действия экономического и гибридного характера ставят перед энергетикой Европы очень серьезные проблемы, сказано в сообщении. Поэтому необходимы срочные решения относительно выбора партнера по ядерно-энергетической программе.

"Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и станет важным импульсом развития нашей экономики", — заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции, сообщила министр.

Технологическая возможность строительства первой атомной электростанции в Польше в запланированные сроки на базе реактора AP1000 подтверждена Концепцией и отчетом о реализации, представленной 12 сентября в соответствии с польско-американским межправительственным соглашением о развитии польской ядерно-энергетической программы. В отчете также указаны потенциальные источники финансирования проекта, включая привлечение государственных учреждений США.