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Правительство Польши приняло решение о строительстве первой в стране АЭС

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Польша начнет строить АЭС
Польша начнет строить АЭС
Фото: EPA

Совет министров Польши 2 ноября принял постановление о строительстве в стране крупных атомных электростанций. В нем говорится, что первая атомная электростанция в Польше будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000, сообщается на сайте польского правительства.

Агрессия Российской Федерации против Украины и сопутствующие действия экономического и гибридного характера ставят перед энергетикой Европы очень серьезные проблемы, сказано в сообщении. Поэтому необходимы срочные решения относительно выбора партнера по ядерно-энергетической программе.

"Выбор американской технологии не только укрепит энергетическую безопасность Польши, но и станет важным импульсом развития нашей экономики", — заявила министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва.

Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции, сообщила министр.

Технологическая возможность строительства первой атомной электростанции в Польше в запланированные сроки на базе реактора AP1000 подтверждена Концепцией и отчетом о реализации, представленной 12 сентября в соответствии с польско-американским межправительственным соглашением о развитии польской ядерно-энергетической программы. В отчете также указаны потенциальные источники финансирования проекта, включая привлечение государственных учреждений США.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

С 10-го по 20 октября российские войска нанесли около 300 ударов из разных видов оружия по украинским энергетическим объектам, повреждено около 40% энергетической инфраструктуры. Утром 31 октября российские войска снова массово атаковали территорию Украины, в том числе столицу

Из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводятся экстренные отключения электроэнергии, объявили в Офисе президента.

Теги: ядерная энергетика, Польша, энергетика, атомная энергетика, АЭС
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