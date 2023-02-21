Данилов о речи Путина: Худшее выступление за 20 лет

"Это было худшее выступление президента России за все 20 лет. Если вы посмотрите на лица, которые были в зале, если посмотрите, какая была реакция на те процессы, которые отмечал Путин. Даже смотрите, как хлопал Медведев – такой прыти, как была раньше, что аж прыгали, по 5-7 минут, такого уже нет и не будет", – заявил он.
Данилов отметил, что люди в зале являются соучастниками процесса. По его словам, сейчас Россия рассматривает новый план.
"Путин уже не говорит о захвате нашей страны, хотя их планы не изменились. В своей речи он сказал только о Донецкой и Луганской области... Они на сегодняшний день уменьшают для себя все свои желания. Сейчас у них цель - "план Б". Он состоит в подписании каких-либо переговорных позиций с нашей страной, чтобы мы уступили часть наших земель в обмен на якобы мир. Это является для нас абсолютно недопустимым", – сказал Данилов.
Он добавил, что все коллаборанты на территории Украины будут наказаны согласно украинского законодательства.
Также Данилов прокомментировал заявление Путина о выходе РФ из Договора о стратегических наступательных вооружениях.
"Россия давно вышла из международного права. Она и до этого не имела отношений с международным сообществом. Поэтому сегодняшнее решение не должно быть для мира неожиданностью. Они еще раз пугали весь мир своей вялой ядерной "дубинкой", что они будут проводить в ближайшее время учения и так далее. На это вообще не надо обращать внимание, потому что это агония путинского фашистского режима. Они могут выходить откуда угодно, но они обречены. Более того, они обречены на фрагментацию, и это не наша вина. Такую фрагментацию они активизировали 24 февраля 2022 года", – заявил секретарь СНБО.
21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.
Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.