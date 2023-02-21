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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава МИД Литвы ответил Путину: Россию побеждают украинцы, а не НАТО

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Ландсбергис напомнил России, с кем она воюет
Ландсбергис напомнил России, с кем она воюет
Фото: EPA

Глава министерства иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис ответил президенту России Владимиру Путину на заявление, что якобы НАТО спровоцировал войну в Украине. Свое сообщение он опубликовал в Twitter 21 февраля.

"НАТО не воюет с Россией. НАТО даже не начинал специальную военную операцию против России. Россию побеждают украинцы, а не НАТО. Некоторых это смущает, и это видно", – написал Ландсбергис.

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания, кроме прочего, заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, НАТО, Литва, Габриэлюс Ландсбергис, война России против Украины
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