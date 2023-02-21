Резников: Цель РФ – поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, восстановить Берлинскую стену

Резников: Россия не достигнет своей цели в Украине на поле боя Фото: ЕРА

"Россия не достигнет своей цели в Украине на поле боя. Потому что цель России – уничтожение Украины, восстановление советской российской империи, поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и восстановление Берлинской стены. Вот цели России", – сказал он.

Министр выразил уверенность, что "эта цель для них недостижима".

"Мы не дадим им это сделать, и цивилизованный мир нас в этом будет поддерживать", – подчеркнул Резников.

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