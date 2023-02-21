Резников: Цель РФ – поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, восстановить Берлинскую стену

"Россия не достигнет своей цели в Украине на поле боя. Потому что цель России – уничтожение Украины, восстановление советской российской империи, поглотить Украину, Беларусь, Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и восстановление Берлинской стены. Вот цели России", – сказал он.
Министр выразил уверенность, что "эта цель для них недостижима".
"Мы не дадим им это сделать, и цивилизованный мир нас в этом будет поддерживать", – подчеркнул Резников.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.