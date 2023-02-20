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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников сообщил, сколько батальонов сформирует Украина из танков Leopard

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Резников выразил надежду, что Leopard 2 Украина получит до апреля
Резников выразил надежду, что Leopard 2 Украина получит до апреля
Фото: bundeswehr.de

Украина планирует сформировать как минимум два батальона из немецких танков Leopard 2.

Об этом 20 февраля сообщил министр обороны Алексей Резников, его цитируют УНИАН и ТСН.

"Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов с Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1, – сказал Резников. – И также будут танки Challenger 2 и Abrams, и легкие танки AMX-10 из Франции".

Глава Минобороны выразил надежду, что Leopard 2 Украина получит до апреля.

Поставки немецких танков будут зависеть от сроков подготовки украинских экипажей, отметил Резников.

Министр обороны Украины 20 февраля в Киеве провел встречу с президентом США Джо Байденом.

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Теги: Украина, танки, военная помощь, военные учения, Алексей Резников, коалиция, боеприпасы, батальон, Минобороны, батальоны, война России против Украины, экипаж, Leopard, Challenger 2, Abrams
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