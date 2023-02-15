Вице-канцлер Германии о решение передать Leopard Украине: Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло

Об этом в интервью Die Zeit, опубликованном 15 февраля, сказал министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.
По его словам, с точки зрения стран, которые хотят, чтобы Украина победила в войне против РФ, "есть логика, заключающаяся в том, что им самим не разрешается становиться участниками войны" – "это граница, с которой мы должны быть осторожны".
Поэтому, продолжил Хабек, "зная, что в будущем будут приниматься дальнейшие решения, я бы сказал, что да, приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем то, что можем сделать в настоящее время".
"Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас", – добавил вице-канцлер Германии.
Представители СМИ уточнили, "слишком поздно для чего".
Хабек ответил, что "все ожидают ужасного наступления россиян". РФ "уже активизировала атаки в последние недели, время-то идет", добавил вице-канцлер ФРГ.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался давать Украине танки Leopard.
25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев 7 февраля объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 основных боевых танков Leopard 1A5.
Министр обороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже в марте.