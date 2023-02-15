ГОРДОН
 
 
МИР

Вице-канцлер Германии о решение передать Leopard Украине: Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Путь ФРГ к решению передать Украине танки Leopard был "довольно долгим", отметил Хабек
Путь ФРГ к решению передать Украине танки Leopard был "довольно долгим", отметил Хабек
Фото: bundeswehr.de

Путь Германии от заявлений "мы не поставляем оружие в Украину" к обещанию передать немецкие танки Leopard был "довольно долгим".

Об этом в интервью Die Zeit, опубликованном 15 февраля, сказал министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, с точки зрения стран, которые хотят, чтобы Украина победила в войне против РФ, "есть логика, заключающаяся в том, что им самим не разрешается становиться участниками войны" – "это граница, с которой мы должны быть осторожны".

Поэтому, продолжил Хабек, "зная, что в будущем будут приниматься дальнейшие решения, я бы сказал, что да, приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем то, что можем сделать в настоящее время".

"Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас", – добавил вице-канцлер Германии.

Представители СМИ уточнили, "слишком поздно для чего".

Хабек ответил, что "все ожидают ужасного наступления россиян". РФ "уже активизировала атаки в последние недели, время-то идет", добавил вице-канцлер ФРГ.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался давать Украине танки Leopard.

25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев 7 февраля объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 основных боевых танков Leopard 1A5.

Министр обороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже в марте.

Теги: Германия, Украина, танки, ФРГ, военная помощь, наступление, война России против Украины, интервью, Роберт Хабек, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Канадские военные уже обучают украинских управлять танками Leopard в Польше
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
Все танки, которые Канада обещала предоставить Украине, уже доставлены в Европу – глава минобороны
Вчера 19.46
Блащак рассказал о расширении "танковой коалиции"
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
"Коалиция оказалась живой". Министр обороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже в марте
Вчера 17.40
Норвегия объявила в конце января, что внесет свой вклад в международную передачу танков Украине
Норвегия передаст Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2 – глава минобороны
Вчера 15.36
Остин рассказал о результативности работы контактной группы "Рамштайн"
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Восемь стран работают над предоставлением Украине танков Leopard, пять – над поставками систем ПВО – глава Пентагона
Вчера 12.54
Обучение в основном будет проходить в школе танковых войск в Мюнстере
ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР
Украинские танкисты начали обучение в Германии по управлению Leopard 2
13 февраля, 2023 18.30
Президент и вице-премьер общались с польскими и украинскими военными
События, ВОЙНА В УКРАИНЕ, ПОЛИТИКА
В Польше президент и министр обороны посетили учения украинцев на танках Leopard. Фоторепортаж
13 февраля, 2023 21.22  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
  "Рік без дружини". The Кум посвятила новую песню украинским женщинам. Видео
Галина ГРИШИНА
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
"У меня самый лучший парень на свете". 32-летняя Миша Романова показала нового бойфренда
Галина ГРИШИНА
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
"В голове гудит, плохо слышу, нарушена координация, не могу долго идти". Защищающий Украину поэт Полежака получил контузию
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду
Галина ГРИШИНА
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
53-летняя Лопес снялась без бюстгальтера
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Шакира помыла шваброй ковер под песню о том, как "убьет бывшего, а потом и его девушку". Видео
Галина ГРИШИНА
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
Plus size модель Грэм снялась без одежды и белья. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
35-летняя Никитюк снялась в облегающем трикотажном топе. Фото
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
"J+J". Первая леди США показала, какой сюрприз приготовил ей муж на День влюбленных
Галина ГРИШИНА
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
Grosu показала, как выглядит после реабилитации в Индии. Фото
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
"Я думаю, это не случайно". Соловий пришлось прервать концерт в Нюрнберге после песни "Українська лють"
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
У нее – слева над животом с именами, у него – на руке с инициалами. Лопес и Аффлек посвятили друг другу тату. Фото
Галина ГРИШИНА
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
Новая девушка Остапчука показала букет ко Дню святого Валентина и снялась в нижнем белье
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
54-летний Энтони и его 23-летняя жена спустя две недели после свадьбы сообщили, что вскоре станут родителями
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
53-летняя Лопес снялась в стрингах с нижнего ракурса (452695)
2
"Разрывается сердце, когда такое происходит. Особенно когда уже есть дети". Решетник прокомментировал развод Квитковой и Добрынина (126132)
3
Мишина снялась в топе и лосинах, широко расставив ноги. Фото (61300)
4
Хорватию на "Евровидении 2023" представит группа Let 3. Они поют о "маленьком придурке-психопате" и выходят на сцену с муляжами ракет. Видео (56978)
5
Никитюк снялась в мокрой футболке, засветив внутреннюю часть бедра (34542)
6
Тринчер надела декольте до талии. Видео (29715)
7
Выше на две головы. Проживающая в Германии Наталья Егорова показала селфи в обнимку с младшим сыном от мэра Киева Кличко (28053)
8
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (27970)
 
 
 
 