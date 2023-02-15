Вице-канцлер Германии о решение передать Leopard Украине: Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло

Путь ФРГ к решению передать Украине танки Leopard был "довольно долгим", отметил Хабек Фото: bundeswehr.de

Об этом в интервью Die Zeit, опубликованном 15 февраля, сказал министр экономики и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек.

По его словам, с точки зрения стран, которые хотят, чтобы Украина победила в войне против РФ, "есть логика, заключающаяся в том, что им самим не разрешается становиться участниками войны" – "это граница, с которой мы должны быть осторожны".

Поэтому, продолжил Хабек, "зная, что в будущем будут приниматься дальнейшие решения, я бы сказал, что да, приняв решение о поставке танков Leopard 1 и Leopard 2, мы делаем то, что можем сделать в настоящее время".

"Немного поздно, но, по крайней мере, это произошло сейчас", – добавил вице-канцлер Германии.

Представители СМИ уточнили, "слишком поздно для чего".

Хабек ответил, что "все ожидают ужасного наступления россиян". РФ "уже активизировала атаки в последние недели, время-то идет", добавил вице-канцлер ФРГ.