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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Первый выстрел". Посол Украины в Германии показал учения украинских военных на Leopard 2

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Украинские военные осваивают танки Leopard 2 в Германии
Украинские военные осваивают танки Leopard 2 в Германии
Фото: EPA

Посол Украины в Германии Алексей Макеев опубликовал в Facebook 20 февраля видео с учений украинских танкистов, которые осваивают танки Leopard 2A6.

"Первый выстрел украинского экипажа на немецком танке A6 во время тренировок на военном полигоне в городе Мунстер (Германия)! Снят сегодня с борта немецкого бронетранспортера "Фукс", – написал Макеев.

https://www.facebook.com/oleksii.makeiev/videos/505002728480312/

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Украинские военные начали обучение на Leopard 2 в Германии 13 февраля. Также учения проходят в Польше и Великобритании.

Теги: Германия, танки, военные учения, Алексей Макеев, война России против Украины, Leopard
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