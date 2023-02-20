Чарльз III встретился с украинскими военными, которые тренируются в Великобритании. Видео

По его данным, встреча прошла в тренировочном лагере и была приурочена к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

74-летний монарх пообщался с солдатами и офицерами ВСУ, которые проходят пятинедельный курс обучения, говорится в статье. Король выразил "особое сочувствие" в разговоре с одним из украинских военных, который рассказал ему о ситуации на родине.

The Express пишет, что короля сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс. Монарх также встретился с военнослужащими международного контингента, которым поручено обучение украинских войск.

Издание сообщает, что курс базовой подготовки украинских войск длится 35 дней. Во время обучения военнослужащие получают навыки боя, оказания медицинской помощи и обращения с оружием.