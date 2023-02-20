Чарльз III встретился с украинскими военными, которые тренируются в Великобритании. Видео

По его данным, встреча прошла в тренировочном лагере и была приурочена к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.
74-летний монарх пообщался с солдатами и офицерами ВСУ, которые проходят пятинедельный курс обучения, говорится в статье. Король выразил "особое сочувствие" в разговоре с одним из украинских военных, который рассказал ему о ситуации на родине.
The Express пишет, что короля сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс. Монарх также встретился с военнослужащими международного контингента, которым поручено обучение украинских войск.
Издание сообщает, что курс базовой подготовки украинских войск длится 35 дней. Во время обучения военнослужащие получают навыки боя, оказания медицинской помощи и обращения с оружием.
The King is meeting Ukrainian troops training in south west England. pic.twitter.com/cCwFnTlwh4— Richard Palmer (@RoyalReporter) February 20, 2023
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.
Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.
8 февраля в ходе поездки в Лондон президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим британским монархом в Букингемском дворце, Зеленский сказал королю, что для него "большая честь быть там", и поблагодарил за то, что тот нашел время для встречи. "Мы все беспокоимся о вас и вашей стране так, что я не могу передать", – сказал в ответ король.