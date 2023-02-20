ГОРДОН
 
 
МИР

Чарльз III встретился с украинскими военными, которые тренируются в Великобритании. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Монарх пообщался с солдатами и офицерами ВСУ
Монарх пообщался с солдатами и офицерами ВСУ
Фото: wiltshirelive.co.uk

Король Великобритании Чарльз III 20 февраля посетил место обучения Вооруженных сил Украины в графстве Уилтшир. Об этом пишет местное издание Wiltshire live.

По его данным, встреча прошла в тренировочном лагере и была приурочена к годовщине начала полномасштабного вторжения России в Украину.

74-летний монарх пообщался с солдатами и офицерами ВСУ, которые проходят пятинедельный курс обучения, говорится в статье. Король выразил "особое сочувствие" в разговоре с одним из украинских военных, который рассказал ему о ситуации на родине.

The Express пишет, что короля сопровождал начальник британского генерального штаба Патрик Сандерс. Монарх также встретился с военнослужащими международного контингента, которым поручено обучение украинских войск.

Издание сообщает, что курс базовой подготовки украинских войск длится 35 дней. Во время обучения военнослужащие получают навыки боя, оказания медицинской помощи и обращения с оружием.

Контекст:

Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащихК ней присоединились более 10 стран-партнеров.

В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ

В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.

Зеленский 8 февраля прибыл в Великобританию. Он прилетел в Лондон самолетом королевских ВВС, визит не анонсировался из соображений безопасности.

8 февраля в ходе поездки в Лондон президент Украины Владимир Зеленский встретился с действующим британским монархом в Букингемском дворце, Зеленский сказал королю, что для него "большая честь быть там", и поблагодарил за то, что тот нашел время для встречи. "Мы все беспокоимся о вас и вашей стране так, что я не могу передать", – сказал в ответ король.

Теги: Великобритания, король Чарльз III, ВСУ, тренировка, Патрик Сандерс
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
Галина ГРИШИНА
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
Галина ГРИШИНА
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (738919)
2
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (89545)
3
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (44494)
4
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (26640)
5
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (19915)
6
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (18043)
7
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме (13964)
8
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12542)
 
 
 
 