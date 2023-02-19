Норвежские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных позиционной войне. Фото

"Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий", – говорится в сообщении.

В частности, отрабатывается подготовка, захват и удержание окопа, траншеи, позиции.

В Генштабе отметили, что эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками для защиты страны солдатам-добровольцам, не имеющим практически никакого военного опыта.