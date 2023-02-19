Норвежские инструкторы в Великобритании обучают украинских военных позиционной войне. Фото

"Инструкторы Норвежской национальной гвардии Heimevernet в составе норвежской миссии по обучению украинских военных в Великобритании по программе базовой общевойсковой подготовки проводят занятия по ведению позиционных (траншейных) боевых действий", – говорится в сообщении.
В частности, отрабатывается подготовка, захват и удержание окопа, траншеи, позиции.
В Генштабе отметили, что эта подготовка позволяет овладеть боевыми навыками для защиты страны солдатам-добровольцам, не имеющим практически никакого военного опыта.
Программу обучения украинских военных в Великобритании предложил 17 июня 2022 года президенту Владимиру Зеленскому в ходе визита в Украину тогдашний премьер-министр Борис Джонсон. Программа была рассчитана на обучение 10 тыс. военнослужащих. К ней присоединились более 10 стран-партнеров.
В курс входит обучение добровольцев базовым военным навыкам в соответствии со стандартами армии Великобритании и НАТО. 5 октября Генштаб ВСУ сообщил, что программу расширили – в Великобритании началась подготовка базового уровня младших командиров ВСУ.
В 2023 году в Великобритании пройдут обучение еще 20 тыс. украинских военнослужащих, сообщил министр обороны Бен Уоллес 16 января.
Кроме того, в ноябре 2022-го ЕС официально запустил миссию по обучению 15 тыс. украинских военнослужащих в рамках военной помощи в поддержку Украины ("EUMAM Украина").