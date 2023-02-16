Парламент Норвегии согласовал пятилетнюю программу поддержки Украины на почти €7 млрд. Перед Стортингом выступил Зеленский

Перед депутатами Стортинга выступил президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба главы государства.
"Впервые я обращался к парламенту Норвегии и ко всем норвежцам на 35-й день этой войны. Сегодня уже 358-й день войны. И главное, что отличает март прошлого года от февраля текущего года, – это уверенность. Уверенность, что свободный мир не изменит ценностям свободы. Уверенность, что Украина не останется наедине с таким врагом. Уверенность, что Европа не отдаст врагу ни одной своей скалы, потому что каждая часть нашей Европы делает нас всех сильнее", – сказал президент.
Он отметил, что Норвегия помогла Украине средствами противовоздушной обороны и противотанковым оружием. Также Норвегия помогает в восстановлении украинской критической инфраструктуры. Зеленский подчеркнул, что выделяемая помощь – "прецедент" долговременной финансовой поддержки страны, которая "защищает свою независимость".
"Почему такой прецедент важен? Это не только дает ощущение, что у тебя есть завтра. Это дает ощущение, что завтра рядом с тобой – так же, как и сегодня, – будет надежный партнер. Партнер, который так же, как и ты, ценит жизнь и людей. Партнер, который так же, как и ты, понимает значение социальной стабильности. Партнер, который так же, как и ты, стремится, чтобы государства граничили не с агрессорами, а с хорошими соседями", – сказал Зеленский.
Он добавил, что Норвегия и Украина – именно такие партнеры.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 6 февраля анонсировал, что Норвегия выделит для помощи Украине почти €7 млрд. Они будут выделяться частями в течение пяти лет. Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом обещанные средства не обязательно будут непосредственно получены украинской властью, отметил премьер.
Норвегия оказывает Украине военную помощь, в августе она также присоединилась к программе обучения украинских военных в Великобритании.
10 декабря 2022 года президент Владимир Зеленский поблагодарил Норвегию за выделение $100 млн на восстановление инфраструктуры Украины после российских ударов.
Кроме того, Норвегия передаст Украине танки, заявил 25 января министр обороны страны Бьорн Арильд Грам. 14 февраля он уточнил, Норвегия передаст Украине 12 танков, восемь из них – Leopard 2.