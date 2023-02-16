Парламент Норвегии согласовал пятилетнюю программу поддержки Украины на почти €7 млрд. Перед Стортингом выступил Зеленский

Перед депутатами Стортинга выступил президент Украины Владимир Зеленский. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба главы государства.

"Впервые я обращался к парламенту Норвегии и ко всем норвежцам на 35-й день этой войны. Сегодня уже 358-й день войны. И главное, что отличает март прошлого года от февраля текущего года, – это уверенность. Уверенность, что свободный мир не изменит ценностям свободы. Уверенность, что Украина не останется наедине с таким врагом. Уверенность, что Европа не отдаст врагу ни одной своей скалы, потому что каждая часть нашей Европы делает нас всех сильнее", – сказал президент.

Он отметил, что Норвегия помогла Украине средствами противовоздушной обороны и противотанковым оружием. Также Норвегия помогает в восстановлении украинской критической инфраструктуры. Зеленский подчеркнул, что выделяемая помощь – "прецедент" долговременной финансовой поддержки страны, которая "защищает свою независимость".

"Почему такой прецедент важен? Это не только дает ощущение, что у тебя есть завтра. Это дает ощущение, что завтра рядом с тобой – так же, как и сегодня, – будет надежный партнер. Партнер, который так же, как и ты, ценит жизнь и людей. Партнер, который так же, как и ты, понимает значение социальной стабильности. Партнер, который так же, как и ты, стремится, чтобы государства граничили не с агрессорами, а с хорошими соседями", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Норвегия и Украина – именно такие партнеры.

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Видео: Офіс Президента України / YouTube

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере 6 февраля анонсировал, что Норвегия выделит для помощи Украине почти €7 млрд. Они будут выделяться частями в течение пяти лет. Согласно плану, в 2023 году половина помощи пойдет на военные нужды, остальное – на гуманитарные нужды. В последующие годы пропорции могут измениться. При этом обещанные средства не обязательно будут непосредственно получены украинской властью, отметил премьер.