ГОРДОН
 
 
МИР

Нидерланды, Германия и Дания предоставят Украине более 100 танков Leopard – Рютте

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рютте не уточнил, когда танки будут в Украине
Рютте не уточнил, когда танки будут в Украине
Фото: EPA

Более 100 танков Leopard передадут Украине Нидерланды, Германия и Дания. Об этом сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 17 февраля.

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба главы государства. 

Сегодня Рютте с официальным визитом в Киеве.

"Вместе с Германией и Данией мы предоставим сотню танков Leopard, а также вместе с США и Германией мы предоставим Украине системы ПВО Patriot", – сказал Рютте.

Он добавил, что Нидерланды вносят ощутимый вклад в поставку танков Leopard, обеспечивают необходимую комплектацию и тренировку экипажей.

"Необходимо делать все, что нужно, чтобы Украина могла защищаться от грубой жестокости России", – добавил он.

В то же время Рютте не уточнил, когда танки будут уже в Украине. По его словам, сначала нужно убедиться, что у экипажей есть "боевая готовность". По его словам, как только первые танки будут готовы, они будут переданы Украине".

"Мы хотим это сделать как можно скорее", – подчеркнул Рютте.

Премьер Нидерландов также заявил, что "дух украинцев" в борьбе против российской агрессии остается "несокрушимым".

Контекст:

Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.

11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.

25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.

Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Теги: Россия, Украина, Нидерланды, танки, Марк Рютте, премьер-министр, Leopard
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
  Kola и MamaRika спели дуэтом о титановых украинцах. Видео
Галина ГРИШИНА
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Ратаковски показала, как выглядит в микроплавках собственного дизайна стоя спиной к объективу
Галина ГРИШИНА
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
"Сзади я девушка, а спереди бабушка". Тринчер показала ролик со своей бабушкой
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
24-летняя Квиткова снялась в облегающем нюдовом топе и заретушировала соски. Видео
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
В Вене состоялась церемония открытия Венского бала. Фото
Галина ГРИШИНА
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
Экс-жена мэра Киева Кличко снялась в позе лотоса. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
В Лондоне состоялась поминальная панихида по Вествуд. Память дизайнера почтили Бонем Картер, Бекхэм, Джейкобс, главред Vogue и другие. Фото
Галина ГРИШИНА
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
"Эта съемка была последней до 24 февраля". Каменских показала, как выглядела незадолго до открытого нападения РФ на Украину
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
  "Женские образы символизируют Украину, а мужские – ее защитников". Серга презентовал фэнтези-видео на песню "Молитва"
Галина ГРИШИНА
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
Анатолий Анатолич показал свою заставку на телефоне и объяснил, почему дочери на нее не обижаются
ДиКаприо рассказал о своей поддержке фонда Зеленской
ДиКаприо рассказал о своей поддержке фонда Зеленской
Галина ГРИШИНА
Loboda снялась с расставленными ногами с нижнего ракурса
Loboda снялась с расставленными ногами с нижнего ракурса
Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку
Ганноверский театр уволил балетмейстера, который измазал лицо журналистки фекалиями собаки после того, как она раскритиковала его постановку
Галина ГРИШИНА
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале
Перед зеркалом, разведя ноги. Мишина сделала новое селфи в тренажерном зале
Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео
Невестка Луценко перед камерой "оседлала" его сына. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Состояние тяжелое". Демин рассказал, что происходит с Олегом Винником (113993)
2
35-летняя Никитюк снялась в тонкой комбинации с вырезом под грудью (53551)
3
"Все остальное яйца выеденного не стоит". 36-летняя жена 56-летнего Резникова назвала его достоинства (46562)
4
Бедняков: Я с Марченко проработал год и был для нее костью в горле (31475)
5
Полякова: Мой Вадик до отношений со мной был очень агрессивный. Он мог побить. С ним боялись иметь дело (22872)
6
58-летняя супермодель Макменами снялась топлес (14805)
7
Бандуристка Kruть: После нацотбора меня не интересует украинский шоу-бизнес. Там мало жизни, а еще меньше людей, которые скажут правду (14055)
8
В лосинах и без макияжа. Дочь и жена мэра Днепра Филатова вместе пошли в спортзал (12381)
 
 
 
 