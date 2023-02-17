Нидерланды, Германия и Дания предоставят Украине более 100 танков Leopard – Рютте

Рютте не уточнил, когда танки будут в Украине Фото: EPA

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба главы государства.

Сегодня Рютте с официальным визитом в Киеве.

"Вместе с Германией и Данией мы предоставим сотню танков Leopard, а также вместе с США и Германией мы предоставим Украине системы ПВО Patriot", – сказал Рютте.

Он добавил, что Нидерланды вносят ощутимый вклад в поставку танков Leopard, обеспечивают необходимую комплектацию и тренировку экипажей.

"Необходимо делать все, что нужно, чтобы Украина могла защищаться от грубой жестокости России", – добавил он.

В то же время Рютте не уточнил, когда танки будут уже в Украине. По его словам, сначала нужно убедиться, что у экипажей есть "боевая готовность". По его словам, как только первые танки будут готовы, они будут переданы Украине".

"Мы хотим это сделать как можно скорее", – подчеркнул Рютте.

Премьер Нидерландов также заявил, что "дух украинцев" в борьбе против российской агрессии остается "несокрушимым".