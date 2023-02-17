Нидерланды, Германия и Дания предоставят Украине более 100 танков Leopard – Рютте

Видео пресс-конференции опубликовала пресс-служба главы государства.
Сегодня Рютте с официальным визитом в Киеве.
"Вместе с Германией и Данией мы предоставим сотню танков Leopard, а также вместе с США и Германией мы предоставим Украине системы ПВО Patriot", – сказал Рютте.
Он добавил, что Нидерланды вносят ощутимый вклад в поставку танков Leopard, обеспечивают необходимую комплектацию и тренировку экипажей.
"Необходимо делать все, что нужно, чтобы Украина могла защищаться от грубой жестокости России", – добавил он.
В то же время Рютте не уточнил, когда танки будут уже в Украине. По его словам, сначала нужно убедиться, что у экипажей есть "боевая готовность". По его словам, как только первые танки будут готовы, они будут переданы Украине".
"Мы хотим это сделать как можно скорее", – подчеркнул Рютте.
Премьер Нидерландов также заявил, что "дух украинцев" в борьбе против российской агрессии остается "несокрушимым".
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.