Танки в Киеве, оружие в Раде, переодетые ДРГ, Крым, Бахмут. Интервью Бацман с нардепом Рудыком. Видео

Во время интервью Рудык говорил о том, как Киев пережил первые дни вторжения и что в это время происходило в Верховной Раде, о жесточайших столкновениях под Бахмутом и Угледаром Донецкой области, о новом наступлении и преимуществах российской армии, о том, как на передовой воспринимают коррупционные скандалы в Минобороны, а также о боях за Крым и о том, когда украинцам ждать победы.

Рудык родился в 1970 году в Черновцах. Окончил исторический факультет Черновицкого государственного университета имени Юрия Федьковича, Национальную академию государственного управления при президенте Украины и Университет Северного Лондона. Кандидат исторических наук.

В 1990-х работал журналистом, был преподавателем в техникуме.

В 1996–1999 годах работал в Государственном комитете Украины по делам национальностей и миграции начальником управления по делам депортированных, в 2005–2007 годах возглавлял этот комитет.

В 2007–2010 годах был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

В 2014 году стал руководителем Государственного агентства земельных ресурсов Украины. В том же году был избран народным депутатом Украины. На момент избрания был членом партии "Свобода", но позже вышел из нее, а в 2016 году в парламенте вступил во фракцию Блока Петра Порошенко. В 2019 году вновь получил депутатский мандат, в Верховной Раде входит в группу "За майбутнє".

С марта 2022 года Рудык защищает Украину в рядах Вооруженных сил.