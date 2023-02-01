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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Забыл дядька, кто ему сраку прикрывал". Стефанчук заявил, что на фронте воюет два нардепа. В "Европейской солидарности" возмутились, что спикер "потерял" нескольких парламентариев

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Рудык напомнил Стефанчуку, что отправившихся воевать депутатов больше, чем два
Рудык напомнил Стефанчуку, что отправившихся воевать депутатов больше, чем два
Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

Спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук 31 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада", заявил, что защищать Украину непосредственно на фронт после 24 февраля 2022 года отправились два народных депутата из состава IX созыва парламента.

По его словам, из 423 нардепов на фронт пошли парламентарии от фракции "Голос" Роман Костенко и Роман Лозинский.

"Они фактически с первого дня пошли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и в Верховной Раде. Они принимают участие как в заседаниях комитетов, так и Верховной Рады", – рассказал Стефанчук.

Отмечается, что Костенко в свое время был командиром взвода и заместителем командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ и участвовал в боях за донецкий аэропорт. Имеет звание полковника СБУ, занимал руководящие должности в Центре специальных операций "Альфа" СБУ. Лозинский – матрос Сил специальных операций ВСУ.

Спикер добавил, что нет информации о том, чтобы кто-нибудь из детей депутатов пошел на фронт.

"Видимо, потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно", – сказал спикер ВРУ.

Депутат и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко напомнила Стефанчуку в Facebook, что он "потерял" нескольких воюющих парламентариев, в частности – нардепа из депутатской группы "За майбутнє" Сергея Рудыка.

"Глава ВР дает откровенно ложную информацию, что только два депутата ВР сейчас в ВСУ. Не знаю, где и зачем спикер потерял Сергея Рудыка, [который] с февраля на самых тяжелых участках фронта. Реально сражается и вызывает огромное уважение", – написала она.

Геращенко добавила, что спикер ВРУ забыл еще об одном депутате от "Европейской солидарности", генерале Михаиле Забродском, "который каждый день приближает нашу победу, и глава ВР об этом прекрасно знает".

"В первые дни войны депутаты-мужчины нашей фракции также присоединились к теробороне, защищая Киев", – напомнила она.

https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02nNwsi6HAYLWNopUyehhLjHjjHXBcNqxDvUg3Qc8GgvBfUHrQcvpxEQtkSjbd8nXKl

Парламентарий от "Европейской солидарности" София Федына также отметила, что  мужчины – депутаты ЕС в первые месяцы полномасштабного вторжения с оружием в руках на позициях обороняли Киев, под артиллерийскими обстрелами, в то время, как большинство нардепов, по ее утверждению, "скрылось спецпоездом в Закарпатье".

"Не верю, что спикер забыл, как генерал Михаил Забродский с первых часов после вторжения приступил к службе. И что Сергей Рудык с первых дней принял участие в обороне Киева, а потом – дальше на фронт", – заявила она.

Федына напомнила Стефанчуку о нардепе от "Евросолидарности" Яне Зинкевич, которая возглавляет "Госпитальеров", оказывающих помощь раненым на передовой.

"Еще было заявлено, что ничьи дети не воюют. Ага. Зачем же вспоминать о дочери нашего депутата, которая в первый день вторжения сразу после брака вместе с мужем записалась в ТрО и приступила к обязанностям? Или сына другого депутата, который служит? Это же неинтересно!" – написала она, не называя фамилий.

https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid02egw2uAJVEnnYBfCKwt3PQadVYvFEZ5HDjGFcHn8Crkd3q9kUNAqn4JacQdGtNjYkl

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook написала, что ее муж с первых дней полномасштабного вторжения воюет против России.

"Когда тебе говорят, что эта война где-то проходит мимо тебя, из депутатов только двое на войне, по словам спикера Стефанчука, дети (члены семьи) – это обидно. Ибо это – неправда. Мой муж ушел на войну в первый день. До сих пор в рядах ВСУ. Он очень редко пишет, потому что там, в районе Кременной [Луганской области], плохая связь. Был под Херсоном, на границе с Россией", – рассказала депутат.

Она добавила, что у нескольких ее коллег мужья тоже ушли на фронт, а депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина потеряла на войне мужа.

Воюют на передовой, напомнила Сюмар, и депутаты прошлых созывов Рады, в частности, Татьяна Черновол и Юрий Луценко.

"Владимир Вятрович, [спикер ВР XIII созыва] Андрей Парубий и многие другие коллеги ночевали в окопах, защищая Киев", – пишет она..

https://www.facebook.com/vsiumar/posts/pfbid02z1RnUXtAK6ZYPyKK8qVqGj5RcGGowf7jPiTHsV7U8LsWcEW4dvUkHszyyLyNtj1ql

Рудык, которого в своих постах о воюющих депутатах упоминали коллеги, обнародовал в Facebook фотографию в военной форме и с оружием, на которой он пожимает руку Стефанчуку в кулуарах Рады.

"Что поделаешь, забыл дядька, кто ему 1 марта 2022 года сраку прикрывал", – написал Рудык.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2138570142997234&set=p.2138570142997234&type=3

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Рада продолжает работать в условиях войны, в том числе проводит пленарные заседания, которые не анонсируются и не транслируются. По закону народные депутаты не подлежат призыву во время мобилизации. Все парламентарии, которые ушли на войну, сделали это добровольно.

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