"Забыл дядька, кто ему сраку прикрывал". Стефанчук заявил, что на фронте воюет два нардепа. В "Европейской солидарности" возмутились, что спикер "потерял" нескольких парламентариев

Рудык напомнил Стефанчуку, что отправившихся воевать депутатов больше, чем два Фото: Serhiy Rudyk / Facebook

По его словам, из 423 нардепов на фронт пошли парламентарии от фракции "Голос" Роман Костенко и Роман Лозинский.

"Они фактически с первого дня пошли на фронт и очень эффективно работают и на фронте, и в Верховной Раде. Они принимают участие как в заседаниях комитетов, так и Верховной Рады", – рассказал Стефанчук.

Отмечается, что Костенко в свое время был командиром взвода и заместителем командира разведывательной роты воздушно-десантной бригады ВСУ и участвовал в боях за донецкий аэропорт. Имеет звание полковника СБУ, занимал руководящие должности в Центре специальных операций "Альфа" СБУ. Лозинский – матрос Сил специальных операций ВСУ.

Спикер добавил, что нет информации о том, чтобы кто-нибудь из детей депутатов пошел на фронт.

"Видимо, потому, что у нас молодой состав Верховной Рады. У кого-то еще просто нет детей, у кого-то они маленькие. Что касается старшего поколения, мне о таких случаях неизвестно", – сказал спикер ВРУ.

Депутат и сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко напомнила Стефанчуку в Facebook, что он "потерял" нескольких воюющих парламентариев, в частности – нардепа из депутатской группы "За майбутнє" Сергея Рудыка.

"Глава ВР дает откровенно ложную информацию, что только два депутата ВР сейчас в ВСУ. Не знаю, где и зачем спикер потерял Сергея Рудыка, [который] с февраля на самых тяжелых участках фронта. Реально сражается и вызывает огромное уважение", – написала она.

Геращенко добавила, что спикер ВРУ забыл еще об одном депутате от "Европейской солидарности", генерале Михаиле Забродском, "который каждый день приближает нашу победу, и глава ВР об этом прекрасно знает".

"В первые дни войны депутаты-мужчины нашей фракции также присоединились к теробороне, защищая Киев", – напомнила она.

Парламентарий от "Европейской солидарности" София Федына также отметила, что мужчины – депутаты ЕС в первые месяцы полномасштабного вторжения с оружием в руках на позициях обороняли Киев, под артиллерийскими обстрелами, в то время, как большинство нардепов, по ее утверждению, "скрылось спецпоездом в Закарпатье".

"Не верю, что спикер забыл, как генерал Михаил Забродский с первых часов после вторжения приступил к службе. И что Сергей Рудык с первых дней принял участие в обороне Киева, а потом – дальше на фронт", – заявила она.

Федына напомнила Стефанчуку о нардепе от "Евросолидарности" Яне Зинкевич, которая возглавляет "Госпитальеров", оказывающих помощь раненым на передовой.

"Еще было заявлено, что ничьи дети не воюют. Ага. Зачем же вспоминать о дочери нашего депутата, которая в первый день вторжения сразу после брака вместе с мужем записалась в ТрО и приступила к обязанностям? Или сына другого депутата, который служит? Это же неинтересно!" – написала она, не называя фамилий.

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар в Facebook написала, что ее муж с первых дней полномасштабного вторжения воюет против России.

"Когда тебе говорят, что эта война где-то проходит мимо тебя, из депутатов только двое на войне, по словам спикера Стефанчука, дети (члены семьи) – это обидно. Ибо это – неправда. Мой муж ушел на войну в первый день. До сих пор в рядах ВСУ. Он очень редко пишет, потому что там, в районе Кременной [Луганской области], плохая связь. Был под Херсоном, на границе с Россией", – рассказала депутат.

Она добавила, что у нескольких ее коллег мужья тоже ушли на фронт, а депутат от "Голоса" Ольга Стефанишина потеряла на войне мужа.

Воюют на передовой, напомнила Сюмар, и депутаты прошлых созывов Рады, в частности, Татьяна Черновол и Юрий Луценко.

"Владимир Вятрович, [спикер ВР XIII созыва] Андрей Парубий и многие другие коллеги ночевали в окопах, защищая Киев", – пишет она..

Рудык, которого в своих постах о воюющих депутатах упоминали коллеги, обнародовал в Facebook фотографию в военной форме и с оружием, на которой он пожимает руку Стефанчуку в кулуарах Рады.

"Что поделаешь, забыл дядька, кто ему 1 марта 2022 года сраку прикрывал", – написал Рудык.