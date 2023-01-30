Тищенко заявил, что Стефанчук подписал ему заявление на отпуск. Но только для того, чтобы он мог поехать в Таиланд за свой счет

По его словам, он покинул Украину 10 января, а о решении СНБО президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января.
"Я даже посмотрел в паспорте – 10 января. Пересекал границу по такому паспорту [показывает биометрический паспорт]. Даже не брал знаменитый зеленый дипломатический паспорт, позволяющий не стоять в очередях, а быстро пересекать границу. Почему я сделал это? МИД и президент запретили брать в какие-либо поездки дипломатические паспорта", – сказал Тищенко.
Он подчеркнул, что фотографии, которые использовались в социальных сетях и СМИ как иллюстрация поездки, взяты из его личной страницы в Instagram, но они – пятилетней давности. Нардеп по-прежнему утверждает, что ездил по государственным делам для реализации стратегии президента, но признал, что спикер парламента Руслан Стефанчук подписал ему разрешение на отпуск, а не на командировку.
"Все, кто должен знать об этой командировке, получили предупреждение, у меня есть все документы, где стоят подписи и господина Стефанчука, и господина [главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида] Арахамии. Смотрите, у меня есть соответствующие документы. Я ехал сюда за свой счет. Подписан отпуск. Почему? Потому что у меня нет морального права ехать в командировку за счет государства — каждая копейка принадлежит военным. Я не имел морального права получать ни копейки от государства на депутатские полномочия", – добавил депутат.
26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд. Он объяснил поездку "титаническим" трудом в азиатском регионе и заявил, что в командировке.
Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку. После огласки информации о поездке Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.
Согласно данным Госпогранслужбы, Тищенко выехал из Украины законно.
"Украинская правда", ссылаясь на источники, 26 января написала, что "Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции Тищенко, однако Палийчук в комментарии изданию "ГОРДОН" эту информацию опровергла.
27 января Палийчук сообщила в Telegram, что Тищенко исключен из фракции. "По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга народа", – написала Палийчук.