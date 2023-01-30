Тищенко заявил, что Стефанчук подписал ему заявление на отпуск. Но только для того, чтобы он мог поехать в Таиланд за свой счет

Нардеп продолжает утверждать, что ездил в середине января в Таиланд по государственным делам Фото: Микола Тищенко / Facebook

По его словам, он покинул Украину 10 января, а о решении СНБО президент Украины Владимир Зеленский объявил 23 января.

"Я даже посмотрел в паспорте – 10 января. Пересекал границу по такому паспорту [показывает биометрический паспорт]. Даже не брал знаменитый зеленый дипломатический паспорт, позволяющий не стоять в очередях, а быстро пересекать границу. Почему я сделал это? МИД и президент запретили брать в какие-либо поездки дипломатические паспорта", – сказал Тищенко.

Он подчеркнул, что фотографии, которые использовались в социальных сетях и СМИ как иллюстрация поездки, взяты из его личной страницы в Instagram, но они – пятилетней давности. Нардеп по-прежнему утверждает, что ездил по государственным делам для реализации стратегии президента, но признал, что спикер парламента Руслан Стефанчук подписал ему разрешение на отпуск, а не на командировку.

"Все, кто должен знать об этой командировке, получили предупреждение, у меня есть все документы, где стоят подписи и господина Стефанчука, и господина [главы фракции "Слуга народа" в ВР Давида] Арахамии. Смотрите, у меня есть соответствующие документы. Я ехал сюда за свой счет. Подписан отпуск. Почему? Потому что у меня нет морального права ехать в командировку за счет государства — каждая копейка принадлежит военным. Я не имел морального права получать ни копейки от государства на депутатские полномочия", – добавил депутат.