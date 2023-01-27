Нардеп Тищенко исключен из парламентской фракции "Слуги народа" – Палийчук

По ее словам, коллеги нардепа приняли решение на основе внутрифракционного опроса.

"По результатам внутрифракционного опроса, начатого накануне, принято решение исключить Тищенко Николая Николаевича из состава депутатской фракции политической партии "Слуга Народа", – написала Палийчук.

Контекст:

26 января стало известно, что Тищенко поехал в Таиланд. Он объяснил поездку "титаническим" трудом в азиатском регионе и заявил, что в командировке.

Cпикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что не отправлял его в командировку. После огласки информации о поездке Тищенко исключили из партии "Слуга народа" и уволили с должности замглавы парламентской фракции.

Согласно данным Госпогранслужбы, Тищенко выехал из Украины законно.

"Украинская правда", ссылаясь на источники, 26 января написала, что "Слуга народа" не может собрать нужное количество голосов для исключения из фракции Тищенко, однако Палийчук в комментарии изданию "ГОРДОН" эту информацию опровергла.