ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Единства в Верховной Раде становится все меньше – Стефанчук

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стефанчук: Я бы очень хотел, чтобы те, кто говорят о единстве, проверили значение этого слова в толковом словаре
Стефанчук: Я бы очень хотел, чтобы те, кто говорят о единстве, проверили значение этого слова в толковом словаре
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук считает, что в последнее время среди украинских политиков и, в частности, в парламенте стало меньше единства, по сравнению с ситуацией прошлой весной. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 января.

"Сейчас, как видим, многие политики говорят о единстве, но его становится все меньше. Не скажу, что его нет, потому что очень много законов все же голосуется более чем в 300 голосов. Я бы очень хотел, чтобы те, кто говорят о единстве, проверили значение этого слова в толковом словаре, а кроме этого – внимательно перечитали бы историю Украины", – заявил спикер. 

При этом глава Верховной Рады отметил, что в течение первых месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в украинском парламенте была "безумная консолидация".

"Это ощущалось в сессионном зале и на примере того, как мы готовились. Фактически каждый день в Zoom по пять-шесть часов мы проводили встречи, обсуждали каждый законопроект, все "плюсы" и "минусы", а приходили в зал и только голосовали", – рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас все еще очень важно сохранять консолидацию.

"Я бы очень хотел, чтобы уроки истории 1918–1919 годов были перечитаны всеми политиками в Украине: от [председателя Центральной Рады УНР Михаила] Грушевского,  [гетмана Павла] Скоропадского, [главы Директории УНР Симона] Петлюры, все их истории взаимоотношений должны быть хорошо изучены нашими современниками", – добавил спикер. 

Контекст:

23 февраля 2022 года Рада внесла изменения в государственный бюджет 2022 года, увеличив расходы на оборону на 9, 096 млрд грн. За соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов. В тот же день Рада перешла в режим работы в условиях чрезвычайного положения.

24 февраля, после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения и  перешла на непрерывный режим работы

19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир". 

В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.

С начала полномасштабной войны Рада, по данным Стефанчука, лишила мандатов 12 народных депутатов на различных основаниях: по собственному желанию, из-за прекращения гражданствав связи со смертью.

Теги: Верховная Рада, народные депутаты, история, политика, Руслан Стефанчук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
Вакарчук о крушении вертолета в Броварах: Для меня эта трагедия и личная. Я хорошо знал Монастырского и Енина
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Я с 15 лет худела за любые деньги, пока не поняла, что это "развод". 37-летняя Тина Кароль после похудения озвучила свой вес
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Немножко постарался на информационно-психологической ниве". Арестович подвел итоги своего сотрудничества с Офисом президента
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
"Не наесться". Ефросинина призналась, перед каким блюдом не может устоять
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
Кучера, поддержавший нападение РФ на Украину, пришел на интервью к Дудю в футболке от украинского бренда. В компании отреагировали
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
"Афродита", "Неотразимая". Бех-Романчук показала вблизи лицо с ярким макияжем
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей СМИ
Питт продает особняк, в котором они с Джоли растили своих детей – СМИ
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
Квиткова оделась перед камерой, начиная с колготок. Видео
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
"Я безоговорочно люблю и принимаю себя такой, какая я есть". 53-летняя Лопес снялась в белом нижнем белье
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
  "У меня знакомые в высших чинах. Они точно знают, рассказывали". Анатолий Анатолич спародировал интервью ведущего из РФ Кучеры Дудю. Видео
"Я дома". Харлан показала свою маму
"Я дома". Харлан показала свою маму
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
Жена Тигипко в боди с прозрачной вставкой снялась с поднятыми ногами
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Боюсь подумать, что будет дальше". Младший сын Осадчей разместил в сети свой первый пост. Ведущая заметила это спустя несколько часов
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Я сейчас реально кайфую от новой жизни". Dantes ответил, что хорошего произошло с ним в прошлом году
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"Прекрасний день для донатів, чудова мить для тварин". Пивоваров вместе с Патроном перепел "Дежавю" в поддержку животных
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
"У нас особенная связь". Участница "Мисс Вселенная 2022" из Польши рассказала о дружбе с Апанасенко и высказалась в поддержку Украины
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу любить". Мишина сделала селфи в трусах с глубоким выкатом спереди (333437)
2
Невзоров о шоу "Мисс Вселенная" в США: Присутствие "мисски" из РФ осквернило конкурс. Поделом. Россия пачкает все, к чему прикасается (99951)
3
"Слишком вульгарно". Ратаковски снялась в публичном месте в прозрачной блузке без белья (91273)
4
"В точку", "Морда "Мисс Рассея". В сети обсуждают пост Гордона о сходстве Чичериной и Шарикова (74895)
5
Мишина в трусах села в позу лотоса перед камерой (73562)
6
"Ты стареешь, чувак", "Красивый мужчина, но нужно есть больше". 56-летний Кассель снялся в рекламе Prada (44187)
7
Президент "Мисс Украина Вселенная" об участии россиянки в конкурсе красоты: Участницы избегали с ней контакта и вступали в открытый конфликт (36892)
8
"Очень красивая фигурка", "Горячо". В сети комментируют новое фото 36-летней Сопонару (33121)
 
 
 
 