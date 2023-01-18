Единства в Верховной Раде становится все меньше – Стефанчук

"Сейчас, как видим, многие политики говорят о единстве, но его становится все меньше. Не скажу, что его нет, потому что очень много законов все же голосуется более чем в 300 голосов. Я бы очень хотел, чтобы те, кто говорят о единстве, проверили значение этого слова в толковом словаре, а кроме этого – внимательно перечитали бы историю Украины", – заявил спикер.
При этом глава Верховной Рады отметил, что в течение первых месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в украинском парламенте была "безумная консолидация".
"Это ощущалось в сессионном зале и на примере того, как мы готовились. Фактически каждый день в Zoom по пять-шесть часов мы проводили встречи, обсуждали каждый законопроект, все "плюсы" и "минусы", а приходили в зал и только голосовали", – рассказал Стефанчук.
Он подчеркнул, что сейчас все еще очень важно сохранять консолидацию.
"Я бы очень хотел, чтобы уроки истории 1918–1919 годов были перечитаны всеми политиками в Украине: от [председателя Центральной Рады УНР Михаила] Грушевского, [гетмана Павла] Скоропадского, [главы Директории УНР Симона] Петлюры, все их истории взаимоотношений должны быть хорошо изучены нашими современниками", – добавил спикер.
23 февраля 2022 года Рада внесла изменения в государственный бюджет 2022 года, увеличив расходы на оборону на 9, 096 млрд грн. За соответствующее решение проголосовали 345 народных депутатов. В тот же день Рада перешла в режим работы в условиях чрезвычайного положения.
24 февраля, после того как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Верховная Рада проголосовала за введение военного положения и перешла на непрерывный режим работы.
19 марта президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
С начала полномасштабной войны Рада, по данным Стефанчука, лишила мандатов 12 народных депутатов на различных основаниях: по собственному желанию, из-за прекращения гражданства, в связи со смертью.