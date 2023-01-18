Единства в Верховной Раде становится все меньше – Стефанчук

Стефанчук: Я бы очень хотел, чтобы те, кто говорят о единстве, проверили значение этого слова в толковом словаре Фото: Верховна Рада України / Facebook

"Сейчас, как видим, многие политики говорят о единстве, но его становится все меньше. Не скажу, что его нет, потому что очень много законов все же голосуется более чем в 300 голосов. Я бы очень хотел, чтобы те, кто говорят о единстве, проверили значение этого слова в толковом словаре, а кроме этого – внимательно перечитали бы историю Украины", – заявил спикер.

При этом глава Верховной Рады отметил, что в течение первых месяцев после начала полномасштабного вторжения РФ в украинском парламенте была "безумная консолидация".

"Это ощущалось в сессионном зале и на примере того, как мы готовились. Фактически каждый день в Zoom по пять-шесть часов мы проводили встречи, обсуждали каждый законопроект, все "плюсы" и "минусы", а приходили в зал и только голосовали", – рассказал Стефанчук.

Он подчеркнул, что сейчас все еще очень важно сохранять консолидацию.

"Я бы очень хотел, чтобы уроки истории 1918–1919 годов были перечитаны всеми политиками в Украине: от [председателя Центральной Рады УНР Михаила] Грушевского, [гетмана Павла] Скоропадского, [главы Директории УНР Симона] Петлюры, все их истории взаимоотношений должны быть хорошо изучены нашими современниками", – добавил спикер.