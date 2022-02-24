Верховная Рада перешла на непрерывный режим работы

Время и место проведения пленарного заседания Рады, а также формат определяет председатель парламента.
"Постановление вступает в силу с момента его принятия", – сказано в документе.
Решение о переводе Рады на непрерывный режим работы принято на фоне вторжения российских войск в Украину.
Верховная Рада 24 февраля проголосовала за введение военного положения. Против не голосовал никто. Принятие решения в Раде приветствовали криками "Слава Украине! Героям слава!".
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о "специальной военной операции" российских войск в Украине.
По данным советника главы МВД Антона Геращенко, российские войска обстреливают Украину из артиллерии, в том числе из "Градов".
Россия атаковала границу Украины в пяти областях, в том числе с территории Беларуси и оккупированного Крыма. Пограничники вместе с Нацгвардией и ВСУ ведут огонь по войскам агрессора. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинская армия держит оборону и дает отпор российским войскам.
Генштаб ВСУ сообщает о пяти сбитых российских самолетах и одном сбитом российском вертолете.
По данным ГСЧС, оккупанты захватили два села в Луганской области.
Верховная Рада на заседании 24 февраля проголосовала за введение в Украине военного положения. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ – военное положение вводится с утра 24 февраля сроком на 30 суток.