Корниенко о возможности переноса работы Верховной Рады из Киева: Такие варианты пока не рассматривались

"Такие варианты пока еще не рассматривались. Мы можем обсуждать этот вопрос, исходя из реальной ситуации. Пока есть возможность собираться в Киеве, мы это делаем. Думаю, что такая возможность будет и дальше. Потому что это очень важно. И для поддержки наших бойцов, и простых украинцев, которые вообще смотрят на то, как работает власть. Люди должны это видеть! Мы совершенно рядом с нашим народом. Это важный, символический фактор – чтобы парламентарии работали в Верховной Раде", – сказал он.

Корниенко также отметил, что в случае заседания парламента не в здании Верховной Рады нужно будет голосовать руками.

"У нас просто не будет электронной системы "Рада", потому что она вмонтирована именно в нашем сессионном зале. В политической истории Украины, к сожалению, было много случаев, когда голосование руками себя, так сказать, дискредитировало (например, за диктаторские законы 16 января [2014 года]). Еще один дополнительный момент – это доверие к результатам такого голосования. Конечно, если фактор безопасности сделает невозможным проведение заседаний Верховной Рады в нашем Киеве, то мы будем рассматривать другие возможности", – заявил вице-спикер.

Война России против Украины. Главное (обновляется)