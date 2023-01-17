Стефанчук: Мы найдем способ лишить мандата нардепов, которые почти год находятся за пределами Украины

Верховная Рада за время полномасштабной войны лишилась уже более 10 нардепов Фото: depositphotos.com

"Кого-то – по собственному желанию, кого-то – по другим причинам, в частности из-за потери гражданства", – отметил Стефанчук.

Уже после выхода интервью он также подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий еще одного нардепа – подозреваемого в госизмене Алексея Ковалева, в связи с его смертью.

После голосования 13 января, на котором лишили мандатов пять нардепов, Стефанчук обещал, что "на этом очищение украинского парламента не завершится".

В то же время он подчеркнул, что, хотя у общества сейчас есть запрос на лишение полномочий пророссийских политиков, есть только семь конкретных оснований лишения мандата, определенных статьей 81 Конституции.

По его мнению, есть минимум два пункта этой статьи, под которые подходит случай нардепов, с начала полномасштабного вторжения находящихся за границей. Их "около десятка".

"Я запросил Государственную пограничную службу, Министерство внутренних дел в отношении лиц, которые почти год находятся за пределами Украины, и мы найдем способ, чтобы хотя бы их лишить мандата... Для этого необходимо осуществить определенные процедуры", – сказал Стефанчук.

Журналисты спросили, верна ли информация СМИ, согласно которой в ближайшее время лишат мандатов еще с полдесятка членов экс-ОПЗЖ, в том числе Вадима Столара, Наталию Королевскую, Олега Волошина, но спикер отказался называть конкретные фамилии.

"Скажу так: каждый, кто предал Украину, каждый, кто сбежал из Украины, каждый, кто звал Российскую Федерацию в Украину, должен понести ответственность за то, что сейчас происходит в Украине. И мы найдем законный способ, чтобы этого добиться. Если же это произойдет по принципу матроса Железняка – достать пистолет и решить вопрос, – то они будут обжалованы в судах: если не в украинских, то в ЕСПЧ, а нам это не нужно", – подчеркнул Стефанчук.