Стефанчук: Мы найдем способ лишить мандата нардепов, которые почти год находятся за пределами Украины

"Кого-то – по собственному желанию, кого-то – по другим причинам, в частности из-за потери гражданства", – отметил Стефанчук.
Уже после выхода интервью он также подписал распоряжение о досрочном прекращении полномочий еще одного нардепа – подозреваемого в госизмене Алексея Ковалева, в связи с его смертью.
После голосования 13 января, на котором лишили мандатов пять нардепов, Стефанчук обещал, что "на этом очищение украинского парламента не завершится".
В то же время он подчеркнул, что, хотя у общества сейчас есть запрос на лишение полномочий пророссийских политиков, есть только семь конкретных оснований лишения мандата, определенных статьей 81 Конституции.
По его мнению, есть минимум два пункта этой статьи, под которые подходит случай нардепов, с начала полномасштабного вторжения находящихся за границей. Их "около десятка".
"Я запросил Государственную пограничную службу, Министерство внутренних дел в отношении лиц, которые почти год находятся за пределами Украины, и мы найдем способ, чтобы хотя бы их лишить мандата... Для этого необходимо осуществить определенные процедуры", – сказал Стефанчук.
Журналисты спросили, верна ли информация СМИ, согласно которой в ближайшее время лишат мандатов еще с полдесятка членов экс-ОПЗЖ, в том числе Вадима Столара, Наталию Королевскую, Олега Волошина, но спикер отказался называть конкретные фамилии.
"Скажу так: каждый, кто предал Украину, каждый, кто сбежал из Украины, каждый, кто звал Российскую Федерацию в Украину, должен понести ответственность за то, что сейчас происходит в Украине. И мы найдем законный способ, чтобы этого добиться. Если же это произойдет по принципу матроса Железняка – достать пистолет и решить вопрос, – то они будут обжалованы в судах: если не в украинских, то в ЕСПЧ, а нам это не нужно", – подчеркнул Стефанчук.
19 марта 2022 года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о прекращении деятельности ряда политических партий, связанных с Россией. 14 апреля СНБО приостановил деятельность партии и фракции ОПЗЖ в Раде. 12 мая фракция ОПЗЖ официально прекратила существование в Верховной Раде. Нардепы от ОПЗЖ создали свою депутатскую группу "Платформа за жизнь и мир".
В ноябре 2022 года на сайте Офиса президента была зарегистрирована петиция с просьбой лишить мандата нардепов, избранных от ОПЗЖ. 1 декабря президент поручил спикеру Рады рассмотреть варианты решения этого вопроса.
13 января Верховная Рада лишила мандатов нардепов от бывшей фракции ОПЗЖ Виктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьмина и внефракционного Андрея Деркача – в связи с прекращением их гражданства согласно указу президента Украины, а также внефракционного нардепа Андрея Аксенова – на основании его личного заявления.
До этого, в 2022 году, парламент лишил мандатов нардепов Вадима Рабиновича (ОПЗЖ), Игоря Васильковского ("Слуга народа"), Илью Киву (ОПЗЖ). Кроме того, Рада поддержала досрочное прекращение полномочий народных депутатов Юлии Левочкиной и Вадима Новинского.