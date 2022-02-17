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Арахамия об онлайн-голосовании в Раде: С системой "Рада" можно больше манипулировать

Арахамия про голосование в зале Рады: А если под дулом автомата его ребенок сейчас дома, а ему звонят и говорят: "Нажми зеленую"?
Арахамия про голосование в зале Рады: А если под дулом автомата его ребенок сейчас дома, а ему звонят и говорят: "Нажми зеленую"?
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не считает введение частичного онлайн-голосования народных депутатов нарушением Конституции. Об этом он заявил журналистам 17 февраля в кулуарах Рады, видео опубликовало LB.ua.

Арахамия рассказал, что перед тем, как вносить такую инициативу, нардепы от "Слуги народа" консультировались с юристами по этому поводу.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции, депутат должен голосовать персонально, а требования, чтобы это происходило в сессионном зале, нет. Арахамия считает достаточным, что обработка данных будет происходить в здании Рады. 

"Он персонально голосует или нет?.. Написано, что голосование должно быть персональным. "В сессионном зале" нет слов. Обработка данных всех голосований будет [в здании Верховной Рады] на Грушевского, счетная комиссия на Грушевского... Даже с системой "Рада" можно больше манипулировать, ведь она не прозрачная, чем в видеопотоке, где вы видите, как я, например, поднимаю зеленую или желтую карточку, как можно это сманипулировать, скажите мне", – заявил нардеп.

На предположение, что находящийся дома нардеп может находиться "под дулом автомата" он парировал: "А если под дулом автомата его ребенок сейчас дома, а ему звонят и говорят: "Нажми зеленую, а то что-то будет"?"

Арахамия подчеркнул, что онлайн-голосование будет доступно только депутатам, находящимся на больничном, и заверил, что правящая фракция открыта к диалогу по поводу онлайн-голосования.

"Я сегодня пояснял оппозиции, что мы не хотим какую-то "зраду" из этого делать, а они мне такие страшные теории заговора рассказали, которые мне даже в голову не пришли. Они говорят, что это делается для того, чтобы был транзитный сервер Кивалова и можно будет каким-то образом с задержкой... Но здесь иначе: видеопоток, депутат готов голосовать, достал и показал карточку, какой здесь транзитный сервер?", – добавил нардеп. 

Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик сказала сегодня журналистам, что рабочие планшеты народных депутатов уже перепрошили, и теперь там есть модуль для онлайн-голосования, сообщил "Цензор.нет". По ее словам, "Голос" выступает категорически против этой меры, потому что "во-первых, это антиконституционно, во-вторых, решает проблемы одной фракции, в-третьих, создает огромную возможность для злоупотреблений, которая абсолютно точно будет использована".

Контекст:

Согласно Конституции Украины, решения Верховной Рады Украины принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях путем голосования. "Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично", – говорится в главном законе страны.

В регламенте Рады уточняется, что парламент проводит заседания в здании Верховной Рады на улице Грушевского, 5, а голосование, за исключением тайного, когда оно необходимо, "осуществляется народными депутатами лично при помощи электронной системы в зале заседаний Верховной Рады". 

Активно обсуждать введение онлайн-голосования в Раде стали на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине. По информации спикера Руслана Стефанчука на 31 января, болели 28 нардепов

Стефанчук считает, что онлайн-голосование необходимо, чтобы Рада не прекращала свою работу ни при каких обстоятельствах. По его словам, процедуру онлайн-голосования используют во "всех парламентах мира, кроме Украины".

Теги: Верховная Рада, парламент, голосование, Слуга народа, Давид Арахамия, заседание, Кира Рудик, нардеп
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