Арахамия об онлайн-голосовании в Раде: С системой "Рада" можно больше манипулировать

Арахамия про голосование в зале Рады: А если под дулом автомата его ребенок сейчас дома, а ему звонят и говорят: "Нажми зеленую"? Фото: sluga-narodu.com

Арахамия рассказал, что перед тем, как вносить такую инициативу, нардепы от "Слуги народа" консультировались с юристами по этому поводу.

Он подчеркнул, что, согласно Конституции, депутат должен голосовать персонально, а требования, чтобы это происходило в сессионном зале, нет. Арахамия считает достаточным, что обработка данных будет происходить в здании Рады.

"Он персонально голосует или нет?.. Написано, что голосование должно быть персональным. "В сессионном зале" нет слов. Обработка данных всех голосований будет [в здании Верховной Рады] на Грушевского, счетная комиссия на Грушевского... Даже с системой "Рада" можно больше манипулировать, ведь она не прозрачная, чем в видеопотоке, где вы видите, как я, например, поднимаю зеленую или желтую карточку, как можно это сманипулировать, скажите мне", – заявил нардеп.

На предположение, что находящийся дома нардеп может находиться "под дулом автомата" он парировал: "А если под дулом автомата его ребенок сейчас дома, а ему звонят и говорят: "Нажми зеленую, а то что-то будет"?"

Арахамия подчеркнул, что онлайн-голосование будет доступно только депутатам, находящимся на больничном, и заверил, что правящая фракция открыта к диалогу по поводу онлайн-голосования.

"Я сегодня пояснял оппозиции, что мы не хотим какую-то "зраду" из этого делать, а они мне такие страшные теории заговора рассказали, которые мне даже в голову не пришли. Они говорят, что это делается для того, чтобы был транзитный сервер Кивалова и можно будет каким-то образом с задержкой... Но здесь иначе: видеопоток, депутат готов голосовать, достал и показал карточку, какой здесь транзитный сервер?", – добавил нардеп.

Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик сказала сегодня журналистам, что рабочие планшеты народных депутатов уже перепрошили, и теперь там есть модуль для онлайн-голосования, сообщил "Цензор.нет". По ее словам, "Голос" выступает категорически против этой меры, потому что "во-первых, это антиконституционно, во-вторых, решает проблемы одной фракции, в-третьих, создает огромную возможность для злоупотреблений, которая абсолютно точно будет использована".