Арахамия об онлайн-голосовании в Раде: С системой "Рада" можно больше манипулировать

Арахамия рассказал, что перед тем, как вносить такую инициативу, нардепы от "Слуги народа" консультировались с юристами по этому поводу.
Он подчеркнул, что, согласно Конституции, депутат должен голосовать персонально, а требования, чтобы это происходило в сессионном зале, нет. Арахамия считает достаточным, что обработка данных будет происходить в здании Рады.
"Он персонально голосует или нет?.. Написано, что голосование должно быть персональным. "В сессионном зале" нет слов. Обработка данных всех голосований будет [в здании Верховной Рады] на Грушевского, счетная комиссия на Грушевского... Даже с системой "Рада" можно больше манипулировать, ведь она не прозрачная, чем в видеопотоке, где вы видите, как я, например, поднимаю зеленую или желтую карточку, как можно это сманипулировать, скажите мне", – заявил нардеп.
На предположение, что находящийся дома нардеп может находиться "под дулом автомата" он парировал: "А если под дулом автомата его ребенок сейчас дома, а ему звонят и говорят: "Нажми зеленую, а то что-то будет"?"
Арахамия подчеркнул, что онлайн-голосование будет доступно только депутатам, находящимся на больничном, и заверил, что правящая фракция открыта к диалогу по поводу онлайн-голосования.
"Я сегодня пояснял оппозиции, что мы не хотим какую-то "зраду" из этого делать, а они мне такие страшные теории заговора рассказали, которые мне даже в голову не пришли. Они говорят, что это делается для того, чтобы был транзитный сервер Кивалова и можно будет каким-то образом с задержкой... Но здесь иначе: видеопоток, депутат готов голосовать, достал и показал карточку, какой здесь транзитный сервер?", – добавил нардеп.
Глава партии "Голос", нардеп Кира Рудик сказала сегодня журналистам, что рабочие планшеты народных депутатов уже перепрошили, и теперь там есть модуль для онлайн-голосования, сообщил "Цензор.нет". По ее словам, "Голос" выступает категорически против этой меры, потому что "во-первых, это антиконституционно, во-вторых, решает проблемы одной фракции, в-третьих, создает огромную возможность для злоупотреблений, которая абсолютно точно будет использована".
Согласно Конституции Украины, решения Верховной Рады Украины принимаются исключительно на ее пленарных заседаниях путем голосования. "Голосование на заседаниях Верховной Рады Украины осуществляется народным депутатом Украины лично", – говорится в главном законе страны.
В регламенте Рады уточняется, что парламент проводит заседания в здании Верховной Рады на улице Грушевского, 5, а голосование, за исключением тайного, когда оно необходимо, "осуществляется народными депутатами лично при помощи электронной системы в зале заседаний Верховной Рады".
Активно обсуждать введение онлайн-голосования в Раде стали на фоне ухудшения ситуации с COVID-19 в Украине. По информации спикера Руслана Стефанчука на 31 января, болели 28 нардепов.
Стефанчук считает, что онлайн-голосование необходимо, чтобы Рада не прекращала свою работу ни при каких обстоятельствах. По его словам, процедуру онлайн-голосования используют во "всех парламентах мира, кроме Украины".