В Верховной Раде модернизируют систему для голосования нардепов в зале

Корниенко: Мы стоим уже на пороге величайшей реформы парламента Фото: rada.gov.ua

"Мы стоим уже на пороге величайшей реформы парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". Потому что на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за того, что не работают какие-то каналы… технические службы не могут точно определить природу этих отключений каналов", – отметил Корниенко.

По его словам, техническое переоснащение парламента возможно только в период между сессиями.

"Ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", – подчеркнул Корниенко.

Он уточнил, что рассматриваются два подхода по модернизации системы для голосования нардепов. В частности, один из них предусматривает возможность депутатам работать дистанционно с документами и повесткой пленарных заседаний.