В Верховной Раде модернизируют систему для голосования нардепов в зале

"Мы стоим уже на пороге величайшей реформы парламента, связанной с изменением системы голосования "Рада". Потому что на прошлой неделе мы увидели, что уже не можем принимать государственные решения из-за того, что не работают какие-то каналы… технические службы не могут точно определить природу этих отключений каналов", – отметил Корниенко.
По его словам, техническое переоснащение парламента возможно только в период между сессиями.
"Ни один из наших потенциальных партнеров, подрядчиков не гарантировал выполнение работ менее чем за 40 дней. К тому же сначала должен пройти тендер", – подчеркнул Корниенко.
Он уточнил, что рассматриваются два подхода по модернизации системы для голосования нардепов. В частности, один из них предусматривает возможность депутатам работать дистанционно с документами и повесткой пленарных заседаний.
27 января Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении главы Фонда госимущества Украины Дмитрия Сенниченко, за проголосовало 223 народных депутата при необходимых 226.
После этого в парламенте объявили перерыв для проверки сообщений о проблемах с системой "Рада". По словам Корниенко, произошел сбой в канале №25 системы "Рада".
В тот же день спикер парламента Руслан Стефанчук отметил, что Сенниченко написал новое заявление об увольнении. Его рассмотрел парламентский комитет по вопросам экономического развития, рекомендовав Раде проголосовать вопрос еще раз.