Стефанчук рассказал, когда Рада может уволить главу Фонда госимущества Украины

Стефанчук (на фото) об отставке Сенниченко: Надо этот вопрос решить в ближайшее время Фото: Верховна Рада України / Facebook

Об этом 31 января на брифинге, который транслировал телеканал "Рада", заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Он может быть вынесен и завтра, – сказал глава Рады. – Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале, мы этот вопрос обязательно решим. Потому что есть воля обеих сторон… и надо этот вопрос решить, я думаю, в ближайшее время".

1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля – сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, депутатских фракций.