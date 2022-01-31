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Стефанчук рассказал, когда Рада может уволить главу Фонда госимущества Украины

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Стефанчук (на фото) об отставке Сенниченко: Надо этот вопрос решить в ближайшее время
Стефанчук (на фото) об отставке Сенниченко: Надо этот вопрос решить в ближайшее время
Фото: Верховна Рада України / Facebook

Верховная Рада на пленарном заседании 1 февраля может рассмотреть вопрос отставки главы Фонда госимущества Украины (ФГИУ) Дмитрия Сенниченко.

Об этом 31 января на брифинге, который транслировал телеканал "Рада", заявил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"Он может быть вынесен и завтра, – сказал глава Рады. – Как только мы будем видеть исправность техники и 226 голосов в зале, мы этот вопрос обязательно решим. Потому что есть воля обеих сторон… и надо этот вопрос решить, я думаю, в ближайшее время".

1 февраля открывается 7-я сессия Верховной Рады Украины IX созыва.

Из-за всплеска заболеваемости коронавирусной инфекцией Рада 27 января отказалась от ряда сессионных заседаний. В частности, 1 февраля состоится пленарное заседание парламента, а со 2-го по 4 февраля, согласно принятому календарному плану, нардепы будут работать в комитетах. Также всю вторую неделю – с 8-го по 11 февраля – сессионных заседаний не будет, вместо этого запланированы заседания парламентских комитетов, временных следственных и специальных комиссий, депутатских фракций.

Контекст:

Сенниченко возглавляет ФГИУ с сентября 2019 года.

16 ноября 2021 года СМИ сообщили, что Сенниченко уходит в отставку. 18 ноября Сенниченко на пресс-конференции подтвердил, что написал заявление об увольнении с должности. Он опроверг информацию, что якобы уходит в связи с продажей завода "Большевик". По его словам, за два года руководства в ФГИУ он выполнил все свои планы и теперь хочет два месяца отдохнуть, после чего заняться новыми проектами.

В 2020 году Фонд госимущества провел около 2 тыс. приватизационных онлайн-аукционов, по итогам которых в госбюджет поступило 2,5 млрд грн. Ожидали, что 2021 году от приватизации в госбюджет поступит 12 млрд грн.

27 января 2022 года Верховная Рада не поддержала проект постановления об увольнении Сенниченко, за проголосовало 223 народных депутата при необходимых 226.

После этого в парламенте объявили перерыв для проверки сообщений о проблемах с системой "Рада". По словам заместителя спикера Александра Корниенко, произошел сбой в канале №25 системы "Рада".

В тот же день Стефанчук отметил, что Сенниченко написал новое заявление об увольнении. Его рассмотрел парламентский комитет по вопросам экономического развития, рекомендовав Раде проголосовать вопрос еще раз.

Теги: Верховная Рада, Украина, депутаты, Фонд госимущества, отставка, парламент, комитет, увольнение, Руслан Стефанчук, спикер, брифинг, Дмитрий Сенниченко, заседание, госимущество
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