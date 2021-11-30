Рада рассмотрит отставку главы ФГИ Сенниченко на следующей пленарной неделе – Арахамия

Об этом он рассказал в ходе брифинга после заседания фракции 29 ноября, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Учитывая, что у нас бюджет, №5600, выступление президента, то мы просто кадровый вопрос не успеем рассмотреть на этой неделе, но на следующей пленарной неделе мы обязательно будем рассматривать", – сказал Арахамия.

Он ожидает, что большинство нардепов от "Слуги народа" поддержит отставку Сенниченко.