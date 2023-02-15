Генерал Ходжес: Западные танки станут важным вкладом в способность Украины прорвать российскую оборону

Западные танки будут "очень хорошим и желанным дополнением к украинским бронетанковым силам", отметил американский генерал Фото: EPA

Попова спросила, почему понадобился почти год только на решение Запада предоставить танки – их еще даже не привезли в Украину – и как несколько сотен танков могут изменить ситуацию на передовой.

"Я думаю, что процесс выполнения задач был постепенным по разным причинам. Я бы хотел, чтобы он был более быстрым, чтобы решения принимались быстрее. Хорошие люди слишком обеспокоены возможностью ядерной эскалации. Поэтому они очень осторожны в том, что предоставляют", – сказал Ходжес.

Он также отметил, что существуют различные юридические факторы, затянувшие процедуру, поэтому "сохранение Альянса также было важной частью этого процесса".

"Я думаю, что танки станут важным вкладом в способность Украины прорвать российскую оборону позднее в этом году, когда Генеральный штаб решит, что время пришло [переходить в контрнаступление]. Так что независимо от того, находятся ли они там сейчас или будут готовы к использованию через два месяца, я думаю, что Генеральный штаб примет наилучшее решение о том, как включить эти новые танки, в основном Leopard, которые будут очень хорошим и желанным дополнением к украинским бронетанковым силам", – уверен генерал.

Он также подчеркнул, что Украина сможет освободить Крым и закончить войну в этом году, как он неоднократно прогнозировал ранее, только в том случае, "если Запад сделает все то, что мы обещали сделать, и если мы поставим высокоточное оружие дальнего радиуса действия".