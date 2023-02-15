Генерал Ходжес: Западные танки станут важным вкладом в способность Украины прорвать российскую оборону

Попова спросила, почему понадобился почти год только на решение Запада предоставить танки – их еще даже не привезли в Украину – и как несколько сотен танков могут изменить ситуацию на передовой.
"Я думаю, что процесс выполнения задач был постепенным по разным причинам. Я бы хотел, чтобы он был более быстрым, чтобы решения принимались быстрее. Хорошие люди слишком обеспокоены возможностью ядерной эскалации. Поэтому они очень осторожны в том, что предоставляют", – сказал Ходжес.
Он также отметил, что существуют различные юридические факторы, затянувшие процедуру, поэтому "сохранение Альянса также было важной частью этого процесса".
"Я думаю, что танки станут важным вкладом в способность Украины прорвать российскую оборону позднее в этом году, когда Генеральный штаб решит, что время пришло [переходить в контрнаступление]. Так что независимо от того, находятся ли они там сейчас или будут готовы к использованию через два месяца, я думаю, что Генеральный штаб примет наилучшее решение о том, как включить эти новые танки, в основном Leopard, которые будут очень хорошим и желанным дополнением к украинским бронетанковым силам", – уверен генерал.
Он также подчеркнул, что Украина сможет освободить Крым и закончить войну в этом году, как он неоднократно прогнозировал ранее, только в том случае, "если Запад сделает все то, что мы обещали сделать, и если мы поставим высокоточное оружие дальнего радиуса действия".
Этой зимой западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение предоставить Украине основные боевые танки Leopard 2 и разрешить их реэкспорт другим странам.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.
Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание контактной группы по военной помощи Украине (формат "Рамштайн") 14 февраля, заявил, что восемь стран совместно работают над предоставлением Украине немецких танков Leopard, еще три – над поставками советских танков Т-72.