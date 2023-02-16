Украина может получить от Европы меньше танков Leopard 2, чем планировалось – глава минобороны Германии

Писториус заявил, что Германия с союзниками, вероятно, не сможет собрать танковый батальон для Украины Фото: EPA

Он отметил, что на данный момент только Германия и Португалия взяли на себя обязательства поставить современную версию танков Leopard 2A6.

"Мы не достигнем численности батальона", – сказал министр.

По словам Писториуса, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью в 31 единицу, но многие из них находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. Он добавил, что эти танки прибудут в Украину только в конце апреля.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил, что батальон танков уже собран, пишет Dziennik Gazeta Prawna.

"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Я хочу сказать, что мы завершили дивизион танков Leopard 2A4, это была задача, которую я поставил перед собой, и она была выполнена. К 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, добавились танки от Норвегии (восемь танков), Канады (четыре танка) и Испании (четыре – шесть танков)", – сказал он.

Блащак добавил, что Финляндия также примет участие в проекте, предоставив танки поддержки бронетанкового дивизиона. Также он сказал, что украинские экипажи проходят обучение управлению этими танками, в том числе с участием инструкторов из Канады и Норвегии.