Украина может получить от Европы меньше танков Leopard 2, чем планировалось – глава минобороны Германии

Он отметил, что на данный момент только Германия и Португалия взяли на себя обязательства поставить современную версию танков Leopard 2A6.
"Мы не достигнем численности батальона", – сказал министр.
По словам Писториуса, Польша собрала около 30 единиц старой версии Leopard 2, что почти достаточно для стандартного украинского батальона численностью в 31 единицу, но многие из них находятся в плохом состоянии и требуют ремонта. Он добавил, что эти танки прибудут в Украину только в конце апреля.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак, в свою очередь, заявил, что батальон танков уже собран, пишет Dziennik Gazeta Prawna.
"Мы говорили о коалиции доноров танков Leopard 2. Я хочу сказать, что мы завершили дивизион танков Leopard 2A4, это была задача, которую я поставил перед собой, и она была выполнена. К 14 танкам Leopard, которые передаст Польша, добавились танки от Норвегии (восемь танков), Канады (четыре танка) и Испании (четыре – шесть танков)", – сказал он.
Блащак добавил, что Финляндия также примет участие в проекте, предоставив танки поддержки бронетанкового дивизиона. Также он сказал, что украинские экипажи проходят обучение управлению этими танками, в том числе с участием инструкторов из Канады и Норвегии.
Западные партнеры согласились предоставить Украине современные танки для защиты от российской агрессии.
11 января президент Польши Анджей Дуда заявил, что Украина получит немецкие танки Leopard от коалиции союзников, одним из участников которой является Польша. Дуда сказал, что Польша передаст Украине роту Leopard.
25 января правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков.
Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с Финляндией, Испанией и Нидерландами планировали создать один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.
Великобритания намерена поставить Украине 14 танков Challenger 2. США предоставят Украине 31 танк Abrams.
На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.