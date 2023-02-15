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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды поставят Украине боеприпасы для танков Leopard 2 – министр обороны

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Украинские Leopard 2 будут обеспечены снарядами из Нидерландов
Украинские Leopard 2 будут обеспечены снарядами из Нидерландов
Фото: EPA

Нидерланды передадут Украине боеприпасы для танков немецкого производства Leopard 2, подтвердила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Об этом пишет 15 февраля De Telegraaf.

Издание отметило, что правительство страны почти никогда не делает заявлений о размерах помощи, оказываемой украинской армии. Однако во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вклад Нидерландов в помощь ВСУ представляет собой 20 тыс. снарядов, после чего Оллонгрен подтвердила De Telegraaf эту информацию.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", – заявила она.

Стандартный боекомплект Leopard 2 состоит из 42 снарядов, поэтому нидерландской поставки может хватить на более чем 470 комплектов.

В рамках танковой коалиции Нидерланды, единственная страна, не имеющая собственных танков Leopard 2, предложила также помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

"Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", – заявила Оллонгрен.

При этом министр не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину.

"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться в Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет", – сказала она.

Отмечается, что ранее Гаага предлагала выкупить арендуемые у Германии 18 танков Leoopard 2 и передать их Украине, однако ФРГ пока не дает согласия на такой вариант.

Контекст:

Канцлер Германии Олаф Шольц сначала отказывался давать Украине танки Leopard.

25 января 2023 года правительство Германии приняло решение о предоставлении Украине основных боевых танков Leopard 2. ФРГ "на первом этапе" поставит Украине 14 танков. Это часть более крупного плана по созданию двух батальонов, в каждом из которых будет по 40 танков Leopard 2, отметил Der Spiegel. ФРГ вместе с ФинляндиейИспанией и Нидерландами создадут один батальон танков Leopard 2A6, а Польша и Норвегия – второй батальон Leopard типа 2А4. Кроме того, четыре танка Leopard 2 Украине передаст Канада.

На первом этапе Украина получит от союзников до 140 современных танков, "танковая коалиция" сейчас насчитывает 12 участников, сообщили 31 января в МИД Украины.

Министр обороны Германии Борис Писториус во время неанонсированного визита в Киев 7 февраля объявил, что Украина получит от группы европейских стран более 100 основных боевых танков Leopard 1A5.

Министр обороны Польши заявил, что танки Leopard будут в Украине уже в марте.

Нидерланды с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины предоставили материальную помощь, оружие, боеприпасы и оборудование на сумму более €350 млн, сообщал NU.nlТакже Нидерланды намерены предоставить Украине ЗРК Patriot.

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