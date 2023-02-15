Нидерланды поставят Украине боеприпасы для танков Leopard 2 – министр обороны

Издание отметило, что правительство страны почти никогда не делает заявлений о размерах помощи, оказываемой украинской армии. Однако во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что вклад Нидерландов в помощь ВСУ представляет собой 20 тыс. снарядов, после чего Оллонгрен подтвердила De Telegraaf эту информацию.

"Это крайне важно. Нет особого смысла поставлять только танк. Мы должны предоставить полный пакет услуг. Помимо обучения украинских солдат, необходимы боеприпасы и запасные части", – заявила она.

Стандартный боекомплект Leopard 2 состоит из 42 снарядов, поэтому нидерландской поставки может хватить на более чем 470 комплектов.

В рамках танковой коалиции Нидерланды, единственная страна, не имеющая собственных танков Leopard 2, предложила также помощь в обучении в дополнение к боеприпасам и запасным частям.

"Вместе мы сможем обеспечить то, что нужно Украине", – заявила Оллонгрен.

При этом министр не исключила, что арендованные у Германии танки все же будут отправлены в Украину.

"Никаких разногласий нет. Нельзя исключать, что арендованные танки все же могут впоследствии отправиться в Украину. Я ничего не исключаю, но на данный момент поставок не будет", – сказала она.

Отмечается, что ранее Гаага предлагала выкупить арендуемые у Германии 18 танков Leoopard 2 и передать их Украине, однако ФРГ пока не дает согласия на такой вариант.