Россия очень хорошо знает, что для США атака на члена НАТО будет считаться нападением на весь Альянс – Байден

"Пусть никто не сомневается: преданность статье 5-й и нашему Альянсу является незыблемой для Соединенных Штатов. Россия это очень хорошо знает, все это знают. Нападение на одного является нападением на всех. Это священная клятва защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Байден.
Он подчеркнул, что за прошлый год "США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии".
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приезжал с необъявленным визитом в Киев.
Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, на переговорах упоминалась Украина.
Военно-политический союз НАТО основан в 1949 году в США, его членами являются 30 стран Европы и Северной Америки.
В 5-й статье устава Альянса сказано, что нападение на одного члена НАТО является нападением на весь Альянс.