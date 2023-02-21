ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Россия очень хорошо знает, что для США атака на члена НАТО будет считаться нападением на весь Альянс – Байден

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден напомнил о 5-й статье устава НАТО
Байден напомнил о 5-й статье устава НАТО
Фото: ЕРА

Президент США Джо Байден заявил в ходе выступления в Варшаве, что НАТО является "самым мощным альянсом в истории мира". Трансляцию его речи вел "Голос Америки".

"Пусть никто не сомневается: преданность статье 5-й и нашему Альянсу является незыблемой для Соединенных Штатов. Россия это очень хорошо знает, все это знают. Нападение на одного является нападением на всех. Это священная клятва защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что за прошлый год "США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии".

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приезжал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, на переговорах упоминалась Украина.

Контекст:

Военно-политический союз НАТО основан в 1949 году в США, его членами являются 30 стран Европы и Северной Америки.

В 5-й статье устава Альянса сказано, что нападение на одного члена НАТО является нападением на весь Альянс.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, США, НАТО, Джо Байден
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Тина Кароль снялась в шелковом платье с открытой спиной от украинского бренда за 14 тыс. грн. Фото
Галина ГРИШИНА
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Полякова проведала раненых украинских защитников, которые проходят реабилитацию в центре Unbroken Ukraine
Галина ГРИШИНА
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Прокуратура смягчила обвинение Болдуину по делу об убийстве украинского оператора с пяти лет до 18 месяцев
Галина ГРИШИНА
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Пес Патрон госпитализирован для обследования
Галина ГРИШИНА
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Жена Павлика снялась в белье и объяснила, зачем выложила в сеть эти снимки
Галина ГРИШИНА
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (51580)
2
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (26201)
3
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5940)
4
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (5673)
5
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (5399)
6
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (4608)
7
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (3001)
8
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (2881)
 
 
 
 