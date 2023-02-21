Россия очень хорошо знает, что для США атака на члена НАТО будет считаться нападением на весь Альянс – Байден

"Пусть никто не сомневается: преданность статье 5-й и нашему Альянсу является незыблемой для Соединенных Штатов. Россия это очень хорошо знает, все это знают. Нападение на одного является нападением на всех. Это священная клятва защищать каждый дюйм территории НАТО", – сказал Байден.

Он подчеркнул, что за прошлый год "США объединилась с союзниками и партнерами, создав чрезвычайную коалицию против российской агрессии".

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приезжал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, на переговорах упоминалась Украина.