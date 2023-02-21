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Байден рассказал Дуде, как в детстве хотел фамилию с окончанием "-ски"

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Байден рассказал Дуде, что рос в окружении эмигрантов из Польши
Байден рассказал Дуде, что рос в окружении эмигрантов из Польши
Фото: Kancelaria Prezydenta / Twitter

Президент США Джо Байден рассказал президенту Польши Анджею Дуде во время встречи в Варшаве 21 февраля, что в детстве хотел добавить к своему имени окончание "-ски" (-ski), как у многих польских фамилий, сообщает Daily Mail.

Об этом он сказал во время двусторонней встречи с Дудой в Президентском дворце в Варшаве. Байден объяснил, что вырос в окружении большого количества польских иммигрантов.

"Я родился в угольном городке Скрэнтон. Когда уголь закончился, мы переехали в город под названием Клеймонт, который был городом рабочего класса, все в городе были либо поляками, либо итальянцами", — сказал Байден.

Он признался, что в детстве стеснялся, что его фамилия не заканчивается на "-ски" (как многие польские фамилии) или "-о".

В мае 2021 года Байден заявлял, что его прапрадед был шахтером. Издание The Washington Post тогда провело расследование, в ходе которого выяснило, что это не совсем так. Прадед и прапрадед Байдена работали на угольных шахтах инженером и инспектором.

Контекст:

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, а на переговорах упомянул об Украине.

Теги: США, Польша, Джо Байден, Анджей Дуда, визит
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