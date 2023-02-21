Байден рассказал Дуде, как в детстве хотел фамилию с окончанием "-ски"

Об этом он сказал во время двусторонней встречи с Дудой в Президентском дворце в Варшаве. Байден объяснил, что вырос в окружении большого количества польских иммигрантов.
"Я родился в угольном городке Скрэнтон. Когда уголь закончился, мы переехали в город под названием Клеймонт, который был городом рабочего класса, все в городе были либо поляками, либо итальянцами", — сказал Байден.
Он признался, что в детстве стеснялся, что его фамилия не заканчивается на "-ски" (как многие польские фамилии) или "-о".
В мае 2021 года Байден заявлял, что его прапрадед был шахтером. Издание The Washington Post тогда провело расследование, в ходе которого выяснило, что это не совсем так. Прадед и прапрадед Байдена работали на угольных шахтах инженером и инспектором.
Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.
Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, а на переговорах упомянул об Украине.