Байден рассказал Дуде, как в детстве хотел фамилию с окончанием "-ски"

Об этом он сказал во время двусторонней встречи с Дудой в Президентском дворце в Варшаве. Байден объяснил, что вырос в окружении большого количества польских иммигрантов.

"Я родился в угольном городке Скрэнтон. Когда уголь закончился, мы переехали в город под названием Клеймонт, который был городом рабочего класса, все в городе были либо поляками, либо итальянцами", — сказал Байден.

Он признался, что в детстве стеснялся, что его фамилия не заканчивается на "-ски" (как многие польские фамилии) или "-о".

В мае 2021 года Байден заявлял, что его прапрадед был шахтером. Издание The Washington Post тогда провело расследование, в ходе которого выяснило, что это не совсем так. Прадед и прапрадед Байдена работали на угольных шахтах инженером и инспектором.