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Байден: Мир ждал, что Киев падет. Но Киев стоит гордо и сильно

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Байден: Он [Путин] не знал, что украинские люди будут такими смелыми, а страны Европы и Атлантики такими объединенными
Байден: Он [Путин] не знал, что украинские люди будут такими смелыми, а страны Европы и Атлантики – такими объединенными
Фото: EPA

В феврале 2022 года, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, мир ожидал, что Киев падет. Но Киев выстоял и продолжает стоять. Об этом президент США Джо Байден сказал во время выступления в Варшаве 21 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Год назад мир ожидал, что Киев падет. Но я там был буквально вчера и могу доложить: Киев стоит гордо и сильно. И стоит свободным – и это самое важное", – сказал он.

По словам американского президента, когда Россия вторглась в Украину, весь мир оказался перед вызовом.

"Америка, НАТО, вся демократия стояли перед вызовом. И этот вызов состоял в простом вопросе: как мы должны ответить? Будем мы сильными или мы будем слабыми? И будут наши союзники объединенными или же будут разделены? И вот через год мы знаем ответ: мы сильны, объединены и по-другому быть не может", – подчеркнул Байден.

Также президент США добавил, что российский президент Владимир Путин просчитался, когда отправил свои танки в Украину.

"Он не знал, что украинские люди будут такими смелыми, а страны Европы и Атлантики – такими объединенными, что смогут дать ему отпор. И мы видели, как горели танки России. Он считал, что он сможет достичь финляндизации НАТО, но на самом деле он получил натозацию Финляндии и Швеции. Он хотел разделить НАТО, а НАТО сейчас так объединен, как никогда", – сказал он.

Контекст:

Белый дом анонсировал визит Байдена в Польшу на 21–23 февраля. Он состоялся на следующий день после того, как президент США приехал с необъявленным визитом в Киев.

Во время визита в Польшу Байден встретился с польским президентом Анджеем Дудой, а на переговорах упомянул об Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Киев, США, Украина, Джо Байден, война, демократия, Варшава, вторжение, война России против Украины
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