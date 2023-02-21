Байден: Мир ждал, что Киев падет. Но Киев стоит гордо и сильно

Байден: Он [Путин] не знал, что украинские люди будут такими смелыми, а страны Европы и Атлантики – такими объединенными Фото: EPA

"Год назад мир ожидал, что Киев падет. Но я там был буквально вчера и могу доложить: Киев стоит гордо и сильно. И стоит свободным – и это самое важное", – сказал он.

По словам американского президента, когда Россия вторглась в Украину, весь мир оказался перед вызовом.

"Америка, НАТО, вся демократия стояли перед вызовом. И этот вызов состоял в простом вопросе: как мы должны ответить? Будем мы сильными или мы будем слабыми? И будут наши союзники объединенными или же будут разделены? И вот через год мы знаем ответ: мы сильны, объединены и по-другому быть не может", – подчеркнул Байден.

Также президент США добавил, что российский президент Владимир Путин просчитался, когда отправил свои танки в Украину.

"Он не знал, что украинские люди будут такими смелыми, а страны Европы и Атлантики – такими объединенными, что смогут дать ему отпор. И мы видели, как горели танки России. Он считал, что он сможет достичь финляндизации НАТО, но на самом деле он получил натозацию Финляндии и Швеции. Он хотел разделить НАТО, а НАТО сейчас так объединен, как никогда", – сказал он.