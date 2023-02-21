Байден: Украина никогда не будет жертвой России

"Желание Путина получить новые земли провалится, а желание украинского народа выстоять и иметь свободу победит. И что сейчас стоит на кону – свобода. Это то сообщение, с которым я вчера приехал в Киев и которое я хотел передать украинским людям", – сказал Байден.

Президент США упомянул, что когда украинский лидер Владимир Зеленский приезжал в США в декабре, то говорил, что мировое сообщество сейчас определяет жизнь детей не только в Украине, но и во всем мире.

"И сегодня мы знаем, что народ Польши, другие страны Европы понимают, что невозможно удовлетворить агрессора, невозможно удовлетворить его аппетит к власти. Мы говорим только одно: нет, нет и нет. Нет, вы не захватите мою страну, не отнимете мою свободу, не отнимете мое будущее. Диктатор, который стремится возродить империю, никогда не преодолеет любовь народа к свободе, а Украина никогда не станет жертвой России. Никогда", – подчеркнул президент США.