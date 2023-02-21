Путин: Россия приостанавливает участие в договоре о сокращении наступательных вооружений

"Вынужден заявить сегодня о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. Повторю, не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие", – сказал он.

Путин заявил, что РФ не вернется к вопросу продолжения действия договора, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".

Путин также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

"Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", – заявил Путин.