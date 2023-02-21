Путин сегодня ясно дал понять, что готовится к еще большей войне – Столтенберг

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.
"Год спустя [после полномасштабного вторжения в Украину] мы не видим никаких признаков, что президент Путин готовится к миру. Наоборот, сегодня он ясно дал понять – он готовится к еще большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном", – сказал Столтенберг.
По его словам, НАТО и союзники оказывают безвозмездную поддержку Украине и поставляют тяжелое современное вооружение, "постоянно консультируясь с Украиной".
"Конечно, у НАТО есть также и другая задача – не допустить эскалации этой войны за пределы Украины... Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будем продолжать обеспечивать надежное сдерживание и оборону на всей территории НАТО", – отметил Столтенберг.
Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.
Боррель назвал ее "исторической".
"Трое нас сегодня рядом – Украина, НАТО и ЕС. Мы стоим здесь сегодня впервые. Это четкая демонстрация нашего единства – продолжающейся поддержки Украины. Сегодня мы вновь подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и ее права на самооборону. И мы будем продолжать это. Важно, чтобы верховенство права превалировало над правом силы, чтобы Украина победила в этой войне", – подчеркнул европейский дипломат.
21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.
Путин в ходе оглашения послания среди прочего заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. Также в своем послании Путин в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.
Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.
Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.
Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.
Также 22 февраля прошлого года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.
Кремль организовал все эти мероприятия к годовщине полномасштабного вторжения в Украину для подпитки российской пропаганды в преддверии новой волны мобилизации, заявил 15 февраля 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.