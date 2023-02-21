Путин сегодня ясно дал понять, что готовится к еще большей войне – Столтенберг

Столтенберг: У НАТО есть задача "не допустить эскалации этой войны" за пределы Украины Фото: EPA

Об этом на совместной пресс-конференции в Брюсселе с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook МИД Украины.

"Год спустя [после полномасштабного вторжения в Украину] мы не видим никаких признаков, что президент Путин готовится к миру. Наоборот, сегодня он ясно дал понять – он готовится к еще большей войне. Россия начинает новые наступления, мобилизует больше войск и контактирует с Северной Кореей и Ираном", – сказал Столтенберг.

По его словам, НАТО и союзники оказывают безвозмездную поддержку Украине и поставляют тяжелое современное вооружение, "постоянно консультируясь с Украиной".

"Конечно, у НАТО есть также и другая задача – не допустить эскалации этой войны за пределы Украины... Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, и будем продолжать обеспечивать надежное сдерживание и оборону на всей территории НАТО", – отметил Столтенберг.

Кулеба, Боррель и Столтенберг приняли участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО.

Боррель назвал ее "исторической".

"Трое нас сегодня рядом – Украина, НАТО и ЕС. Мы стоим здесь сегодня впервые. Это четкая демонстрация нашего единства – продолжающейся поддержки Украины. Сегодня мы вновь подтвердили непоколебимую поддержку суверенитета, территориальной целостности Украины и ее права на самооборону. И мы будем продолжать это. Важно, чтобы верховенство права превалировало над правом силы, чтобы Украина победила в этой войне", – подчеркнул европейский дипломат.