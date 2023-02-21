В Брюсселе прошла первая в истории трехсторонняя встреча Украина – ЕС – НАТО. Кулеба предложил начать подготовку украинских пилотов

Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.
Отмечается, что главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.
"Украина, ЕС и НАТО договорились о создании координационного механизма между украинскими производителями и предприятиями стран ЕС и НАТО для оптимизации производства вооружений для украинских нужд", – говорится в сообщении.
Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за "ряд важных решений" относительно помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение, подчеркнули в МИД.
"У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки", – указал министр.
Как рассказали в МИД, Кулеба предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках механизмов ЕС и НАТО.
Новый трехсторонний формат Украина – ЕС – НАТО будет работать на постоянной основе, заверил Кулеба.
Трехстороннюю встречу Кулебы, Столтенберга и Борреля 21 февраля анонсировала пресс-служба НАТО.
Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.
Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.
18 февраля Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов на западных истребителях без дополнительных обязательств.