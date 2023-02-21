ГОРДОН
 
 
МИР

В Брюсселе прошла первая в истории трехсторонняя встреча Украина – ЕС – НАТО. Кулеба предложил начать подготовку украинских пилотов

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Новый трехсторонний формат Украина ЕС НАТО будет работать на постоянной основе, заверил Кулеба (справа)
Новый трехсторонний формат Украина – ЕС – НАТО будет работать на постоянной основе, заверил Кулеба (справа)
Фото: nato.int

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 21 февраля в Брюсселе принял участие в первой в истории трехсторонней встрече высокого уровня Украина – ЕС – НАТО вместе с генеральным секретарем Йенсом Столтенбергом и высоким представителем по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

Отмечается, что главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.

"Украина, ЕС и НАТО договорились о создании координационного механизма между украинскими производителями и предприятиями стран ЕС и НАТО для оптимизации производства вооружений для украинских нужд", – говорится в сообщении.

Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за "ряд важных решений" относительно помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение, подчеркнули в МИД.

"У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки", – указал министр.

Как рассказали в МИД, Кулеба предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках механизмов ЕС и НАТО.

Новый трехсторонний формат Украина – ЕС – НАТО будет работать на постоянной основе, заверил Кулеба.

Контекст:

Трехстороннюю встречу Кулебы, Столтенберга и Борреля 21 февраля анонсировала пресс-служба НАТО.

Столтенберг заявлял 13 февраля, что ВСУ в войне против РФ используют "в разы" больше боеприпасов, чем передают их западные партнеры. "Война в Украине поглощает огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Нынешний уровень расходов боеприпасов Украиной в разы превышает уровень нашего производства", – отметил генсек Альянса.

Ранее СМИ сообщали, что украинские военные за сутки используют годовой заказ артснарядов небольшой страны Европы.

18 февраля Кулеба призвал партнеров начать обучение украинских пилотов на западных истребителях без дополнительных обязательств.

Теги: Украина, НАТО, МИД Украины, Йенс Столтенберг, переговоры, вооружение, военная помощь, боеприпасы, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, Жозеп Боррель, встреча, пилот, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
"Нет ничего лучше, чем слышать, как твои дети начинают говорить на родном языке". Вакарчук назвал любимые слова своего первенца
Галина ГРИШИНА
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Украинские дизайнеры на Неделе моды в Лондоне вышли на подиум с флагом Украины. Видео
Галина ГРИШИНА
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
"Мне важно показать пример другим раненым, что мы можем больше, чем здоровые люди". Маси Найем готовится простоять в планке 108 минут
Галина ГРИШИНА
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
58-летняя Белуччи снялась для обложки Vogue в чулках и пиджаке
Галина ГРИШИНА
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Мишина с оголенными плечами рассказала о своей новой работе на украинском телевидении
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Британский дизайнер на Неделе моды в Лондоне представила коллекцию для людей с особыми потребностями. Видео
Галина ГРИШИНА
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Снайпер Эмеральд и Тина Кароль снялись в одинаковой одежде
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Бандуристка Kruть высказалась о песне Потапа, в которой он спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами"
Галина ГРИШИНА
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
49-летняя Клум выставила бюст в глубоком декольте и показала его в движении
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Решетник показал своего младшего сына в образе президента США Байдена
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
Экс-жена мэра Киева Кличко в лосинах снялась на полу вместе с партнером по танцам
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
"Страдал от тревоги и депрессии". Умер 28-летний брат 33-летней Панеттьери
Галина ГРИШИНА
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Loboda в корсете показала декольте вблизи. Фото
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Бывшая жена Остапчука рассказала, кто виноват в их разводе
Галина ГРИШИНА
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
"Боже, как выросло мое солнышко". Grosu показала своего пятилетнего брата
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (50977)
2
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (25789)
3
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце (5807)
4
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (5199)
5
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (4311)
6
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (3415)
7
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото (2758)
8
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (2397)
 
 
 
 