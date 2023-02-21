В Брюсселе прошла первая в истории трехсторонняя встреча Украина – ЕС – НАТО. Кулеба предложил начать подготовку украинских пилотов

Об этом сообщил пресс-центр МИД Украины.

Отмечается, что главной темой переговоров стало усиление обороноспособности Украины.

"Украина, ЕС и НАТО договорились о создании координационного механизма между украинскими производителями и предприятиями стран ЕС и НАТО для оптимизации производства вооружений для украинских нужд", – говорится в сообщении.

Кулеба выразил благодарность странам ЕС и НАТО за "ряд важных решений" относительно помощи Украине в сфере безопасности и призвал ускорить их воплощение, подчеркнули в МИД.

"У нас общая цель – восстановить мир и стабильность в Европе. Для этого важна победа Украины, обеспечение наших военных всем необходимым в кратчайшие сроки", – указал министр.

Как рассказали в МИД, Кулеба предложил начать подготовку украинских пилотов в рамках механизмов ЕС и НАТО.

Новый трехсторонний формат Украина – ЕС – НАТО будет работать на постоянной основе, заверил Кулеба.