Блинкен назвал решение Путина о приостановлении участия в ядерном договоре безответственным, заявив, что на США и Россию смотрит весь мир

По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Он отметил, что США пристально следят за ситуаций в России и ее влиянием на безопасность Америки и союзников.

"Я думаю, важно, чтобы мы продолжали действовать ответственно в этой области, этого же ожидает от нас и остальной мир", – добавил глава Госдепа.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ.

Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".

Глава РФ также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний. "Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", – заявил Путин.