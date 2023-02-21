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Блинкен назвал решение Путина о приостановлении участия в ядерном договоре безответственным, заявив, что на США и Россию смотрит весь мир

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США внимательно следят за ситуацией госсекретарь Блинкен
США внимательно следят за ситуацией – госсекретарь Блинкен
Фото: ЕРА

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал решение России приостановить участие в договоре о сокращении наступательных вооружений (СНВ) "глубоко неудачным и безответственным". Об этом 21 февраля сообщает CNN.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена по-прежнему готова обсудить с РФ договор о ядерных вооружениях "в любое время, независимо от того, что еще происходит в мире".

Он отметил, что США пристально следят за ситуаций в России и ее влиянием на безопасность Америки и союзников. 

"Я думаю, важно, чтобы мы продолжали действовать ответственно в этой области, этого же ожидает от нас и остальной мир", – добавил глава Госдепа.

Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением к Федеральному собранию, заявил, что Москва приостанавливает участие в договоре о СНВ.

Он подчеркнул, что Россия не выходит из договора, а именно приостанавливает свое участие, пока не поймет, "на что претендуют такие страны Североатлантического альянса, как Франция и Великобритания, и как мы будем учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал Альянса".

Глава РФ также обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов. В связи с этим, заявил он, Россия должна быть готова к проведению ядерных испытаний.

"Если США проведут испытания, то и мы проведем. Ни у кого не должно быть иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен", – заявил Путин.

Контекст:

Первый Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ I) между Россией и США был подписан в 1991 году. Последний (СНВ III) – в 2010-м. Он предусматривает взаимное сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений: ядерных боезарядов – до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков – до 700 единиц.

В январе 2021 года РФ пролонгировала действие договора на пять лет – до 2026 года.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, ядерное оружие, Госдепартамент США, Энтони Блинкен, ядерные испытания
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