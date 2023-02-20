Премьер Нидерландов: Россия не может пойти на риск использования ядерного оружия. США ударят в ответ

Ответ США в случае применения РФ ядерного оружия "будет куда более мощным", отметил Рютте Фото: EPA

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

"Я не буду указывать [президенту] Владимиру Зеленскому, что ему делать… Мы не можем это решать за Украину. Вы должны победить, а мы хотим вам помочь – и потому уже помогаем, оказывая значительную военную поддержку. Но это не мне решать, что делать или что не делать с [оккупированным] Крымом. Это вопрос к украинскому правительству", – подчеркнул Рютте.

Представитель СМИ в беседе с премьером Нидерландов отметила, что США непублично говорят, что военная деоккупация Крыма – "красная линия" для президента РФ Владимира Путина, имеющего ядерное оружие, которым он "любит угрожать".

"Думаю, Россия понимает: если они используют ядерное оружие, то США ударят в ответ, и этот ответ будет куда более мощным. США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск, – считает Рютте. – Если же говорить о военном возвращении Крыма, то я полностью принимаю то, что говорят об этом Соединенные Штаты, но лично я стараюсь стоять в стороне от этого вопроса. Я не хочу давать советов Зеленскому. Вы так смелы! То, что вы делали в прошлом году, – это невероятно".

Рютте 17 февраля посетил Киев и провел встречу с Зеленским.