Премьер Нидерландов: Россия не может пойти на риск использования ядерного оружия. США ударят в ответ

Об этом в интервью "Европейской правде", опубликованном 20 февраля, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Я не буду указывать [президенту] Владимиру Зеленскому, что ему делать… Мы не можем это решать за Украину. Вы должны победить, а мы хотим вам помочь – и потому уже помогаем, оказывая значительную военную поддержку. Но это не мне решать, что делать или что не делать с [оккупированным] Крымом. Это вопрос к украинскому правительству", – подчеркнул Рютте.
Представитель СМИ в беседе с премьером Нидерландов отметила, что США непублично говорят, что военная деоккупация Крыма – "красная линия" для президента РФ Владимира Путина, имеющего ядерное оружие, которым он "любит угрожать".
"Думаю, Россия понимает: если они используют ядерное оружие, то США ударят в ответ, и этот ответ будет куда более мощным. США настолько сильнее России, что она просто не может пойти на этот риск, – считает Рютте. – Если же говорить о военном возвращении Крыма, то я полностью принимаю то, что говорят об этом Соединенные Штаты, но лично я стараюсь стоять в стороне от этого вопроса. Я не хочу давать советов Зеленскому. Вы так смелы! То, что вы делали в прошлом году, – это невероятно".
Рютте 17 февраля посетил Киев и провел встречу с Зеленским.
После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.
Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.
27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".
1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.