"Украина торговать территориями не будет – только освобождать". В ОПУ допустили, что дипломатический путь деоккупации Крыма может дополнять военный

Об этом в интервью "Крым.Реалии", опубликованном 20 февраля, заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.
"В начале войны Украину пытались склонить к компромиссам. Сейчас также раздаются нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорит Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить, – подчеркнул Жовква. – Ответ очень четкий – посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать".
По словам замглавы ОПУ, "есть разные пути деоккупации Крыма".
"Ни один путь не исключается и сейчас, наверное, никто вам с точностью хотя бы 50% не скажет, каким образом Крым будет деоккупирован, но он точно будет деоккупирован… Мы можем говорить о том, что, к примеру, дипломатический путь может дополнять военный", – отметил Жовква в интервью "Крым.Реалии".
24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.
В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.
10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.