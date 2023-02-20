ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Украина торговать территориями не будет – только освобождать". В ОПУ допустили, что дипломатический путь деоккупации Крыма может дополнять военный

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Есть разные пути деоккупации Крыма, отметили в Офисе президента Украины
Есть разные пути деоккупации Крыма, отметили в Офисе президента Украины
Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

Украина "не будет торговать ни одной частью своих территорий".

Об этом в интервью "Крым.Реалии", опубликованном 20 февраля, заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

"В начале войны Украину пытались склонить к компромиссам. Сейчас также раздаются нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорит Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить, – подчеркнул Жовква. – Ответ очень четкий – посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать".

По словам замглавы ОПУ, "есть разные пути деоккупации Крыма".

"Ни один путь не исключается и сейчас, наверное, никто вам с точностью хотя бы 50% не скажет, каким образом Крым будет деоккупирован, но он точно будет деоккупирован… Мы можем говорить о том, что, к примеру, дипломатический путь может дополнять военный", – отметил Жовква в интервью "Крым.Реалии".

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем. "Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Теги: Россия, Крым, Украина, захват, оккупация, переговоры, война России против Украины, интервью, Офис президента Украины, Игорь Жовква, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Никитюк отправилась в Харьков на съемки своего проекта "Le Маршрутка" и показала, как сейчас выглядит город
Галина ГРИШИНА
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Стивен Кинг о визите Байдена в Киев: У этого человека ярд мужества
Галина ГРИШИНА
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Подкопаева вернулась в Украину и побывала в освобожденном селе Киевской области
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
24-летняя Квиткова засветила рельеф груди, изгибаясь на диване
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Журналисты побывали на родине Залужного и показали его детские и юношеские фото
Галина ГРИШИНА
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
В Офисе президента попросили Spotify удалить из каталогов треки российских исполнителей
Галина ГРИШИНА
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
Как приготовить идеальные блины. Рецепт от кулинарного блогера
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (93899)
2
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (48004)
3
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (27558)
4
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (22098)
5
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12956)
6
56-летняя Хайек рассказала, как относится к своему возрасту и что думает, когда утром видит себя в зеркале (11259)
7
"Танцюю, як в останній раз". Полякова выпустила песню – манифест сильной женщины. Аудио (7748)
8
Новый эпизод "Южного парка" посвящен "тупому принцу и его глупой жене". СМИ пишут, что речь идет о принце Гарри и его супруге Меган (6426)
 
 
 
 