"Украина торговать территориями не будет – только освобождать". В ОПУ допустили, что дипломатический путь деоккупации Крыма может дополнять военный

Об этом в интервью "Крым.Реалии", опубликованном 20 февраля, заявил заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква.

"В начале войны Украину пытались склонить к компромиссам. Сейчас также раздаются нарративы: давайте остановимся на время, получим прекращение огня, остановимся там, где мы сейчас. А затем проведем переговоры. Это говорит Россия, ее сателлиты или так называемые посредники, которые пытаются, я не знаю, какую-то свою долю успеха здесь получить, – подчеркнул Жовква. – Ответ очень четкий – посредники не нужны для Украины. Нужны те лидеры, страны, которые на стороне Украины. Потому что Украина торговать своими территориями не будет, Украина их будет только освобождать".

По словам замглавы ОПУ, "есть разные пути деоккупации Крыма".

"Ни один путь не исключается и сейчас, наверное, никто вам с точностью хотя бы 50% не скажет, каким образом Крым будет деоккупирован, но он точно будет деоккупирован… Мы можем говорить о том, что, к примеру, дипломатический путь может дополнять военный", – отметил Жовква в интервью "Крым.Реалии".