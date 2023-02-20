Навальный заявил, что РФ должна уйти со всей территории Украины. Ранее он говорил, что Крым – не бутерброд, чтобы возвращать

Он назвал список своей политической платформой.

В подразделе "Что делать?" оппозиционер указал, что границы у Украины "такие же, как и у России, – международно признанные, определенные в 1991 году".

"Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", – написал Навальный.

Он также призвал "прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины".

По состоянию на 1991 год Крым был территорией Украины. Россия оккупировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В октябре 2014 года Навальный заявил, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года заявил, что России придется извиняться за аннексию Крыма. "Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – сказал Кулеба.