ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Навальный заявил, что РФ должна уйти со всей территории Украины. Ранее он говорил, что Крым – не бутерброд, чтобы возвращать

Навальный опубликовал 15 пунктов своей политической платформы
Навальный опубликовал 15 пунктов своей политической платформы
Фото: ЕРА

Находящийся в заключении российский оппозиционер Алексей Навальный составил "15 пунктов гражданина России, желающего блага своей стране", в которых выразил мнение, что оккупированный РФ украинский Крым следует вернуть под контроль Украине. Список опубликован 20 февраля на сайте Навального.

Он назвал список своей политической платформой.

В подразделе "Что делать?" оппозиционер указал, что границы у Украины "такие же, как и у России, – международно признанные, определенные в 1991 году".

"Мы, Россия, их тоже тогда признали. Эти границы Россия должна признавать и сейчас. Тут нечего обсуждать. Почти все границы в мире случайны и вызывают чье-то недовольство. Но воевать за их изменение в XXI веке нельзя. Иначе мир погрузится в хаос", – написал Навальный.

Он также призвал "прекратить агрессию, завершить войну и вывести все российские войска с территории Украины".

По состоянию на 1991 год Крым был территорией Украины. Россия оккупировала полуостров после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В октябре 2014 года Навальный заявил, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. "Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?" – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года заявил, что России придется извиняться за аннексию Крыма. "Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий", – сказал Кулеба.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия полномасштабно вторглась на материковую часть Украины в том числе из Крыма.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма. Президент Украины Владимир Зеленский не исключал освобождение полуострова невоенным путем"Если кто-то готов предложить нам способ деоккупации Крыма невоенным путем, я буду только за", – говорил он в ноябре.

В декабре начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что Крым будет возвращен и военным, и дипломатическим путем. "Наши подразделения зайдут туда с оружием в руках", – сказал Буданов.

10 февраля 2023 года министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, оппозиция, Алексей Навальный, бутерброд, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
"Малышка". Мишина снялась без бюстгальтера и показала зону декольте вблизи
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
В Польше покажут телеадаптацию украинского сериала "Слуга народа". Видео
Галина ГРИШИНА
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
Пивоваров получил травму ноги на концерте в Польше. Певец продолжил выступление. Видео
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
"Любите себя и свое тело". Бех-Романчук снялась в боди
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Женщина случайно разбила культовую скульптуру Кунса стоимостью $42 тыс.
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Каменских показала свое фото в ботфортах и колготках в сетку для анонса концертного тура
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кухар показала хореографию, которую создала для главной героини мультфильма "Мавка. Лісова пісня"
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Кейт Миддлтон вышла на красную дорожку BAFTA 2023 в платье, которое надевала раньше, и серьгах за $27,9
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Названы лауреаты премии BAFTA 2023
Галина ГРИШИНА
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
В Великобритании начнутся съемки продолжения ситкома "Черные гадюки" с участием Аткинсона
Галина ГРИШИНА
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
На Берлинале показали фильм Пенна об Украине Superpower
Галина ГРИШИНА
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний
Галина ГРИШИНА
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
В прозрачной белой майке на фоне моря. Мишина восхитила сеть новым образом на фотосессии в Ницце
Галина ГРИШИНА
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
  "Працюй, серце, працюй. Бийся, бийся в нього щосили". Группа "Крихітка" выпустила песню "Ланцюг". Аудио
Галина ГРИШИНА
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров
Галина ГРИШИНА
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Зеленская озвучила свой диагноз и заявила, что не считает нужным это скрывать (738550)
2
"Ему это нужно, это немного отвлекает". Зеленская рассказала о тренировках мужа и призналась, каким видом спорта занимается сама (89321)
3
Потап спел о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами". В сети объяснили, почему эта песня никогда не станет гимном волонтеров (44354)
4
"Одна, без телохранителей. Но сначала выключила бы телефон". Зеленская рассказала, что сделает после победы (26609)
5
Песня Мозгового в исполнении David Axelrod, посвященная украинским защитникам, собрала в сети более 13 млн прослушиваний (19833)
6
"За свой счет кормим". Клопотенко рассказал, что готовил Джонсону и фон дер Ляйен, когда они приезжали в Украину (18041)
7
35-летняя жена 63-летнего Ярославского похвасталась отдыхом в Риме (13955)
8
"Потом я тоже танцевала". 37-летняя премьер Финляндии Марин в Мюнхене прокомментировала скандальное видео с вечеринки со своим участием (12520)
 
 
 
 