Швец: Думаю, в этом году оккупированные территории Украины в значительной части будут освобождены. На следующий год оставят Крым

"Когда закончится война? Это вопрос на миллиард долларов. Я думаю, в этом году часть материковой Украины, временно оккупированной с 2014 года, в значительной степени будет освобождена. И на следующий год оставят Крым. То есть Крым останется на второй этап, который должен решиться в 2024 году", – сказал Швец.

Он отметил, что на Западе популярна точка зрения, что в вопросе освобождения Украины надо действовать постепенно.

"Сейчас наиболее популярное, что нужно прежде всего решить вопрос с освобождением всех оккупированных территорий на материковой части Украины. Имеется ввиду без Крыма пока. Это первый шаг. Затем будут смотреть", – пояснил собеседник.

К такой осмотрительности, по словам Швеца, страны Запада прибегают из-за угрозы применения ядерного оружия.

"Вообще у них тактика такая, учитывая наличие ядерного оружия у этого безумца. Хотя это оружие не такое уже и работоспособное, тем не менее здесь ситуация, когда нельзя сделать ошибку, когда нельзя сказать: "Я на 90% уверен, что у него нет ядерного оружия". А потом вот 1% даже – бац – и упадет на голову кому-то. Совершенно на 100% исключить, что [президент РФ Владимир] Путин этого не сделает, не может никто. Поэтому они шаг за шагом [двигаются] и смотрят на реакцию. Они считают, что сначала нужно освободить все оккупированные территории на материковой части Украины. И наблюдать за реакцией. Я уверен, что реакция будет... Ну, там [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев пошумит, покричит, ножкой топнет. Вот примерно так. Что-нибудь в Twitter напишет... А второй шаг – это освобождение Крыма. То есть должны быть освобождены в целом все украинские территории", – заявил Швец.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube