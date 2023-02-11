Швец: Думаю, в этом году оккупированные территории Украины в значительной части будут освобождены. На следующий год оставят Крым

"Когда закончится война? Это вопрос на миллиард долларов. Я думаю, в этом году часть материковой Украины, временно оккупированной с 2014 года, в значительной степени будет освобождена. И на следующий год оставят Крым. То есть Крым останется на второй этап, который должен решиться в 2024 году", – сказал Швец.
Он отметил, что на Западе популярна точка зрения, что в вопросе освобождения Украины надо действовать постепенно.
"Сейчас наиболее популярное, что нужно прежде всего решить вопрос с освобождением всех оккупированных территорий на материковой части Украины. Имеется ввиду без Крыма пока. Это первый шаг. Затем будут смотреть", – пояснил собеседник.
К такой осмотрительности, по словам Швеца, страны Запада прибегают из-за угрозы применения ядерного оружия.
"Вообще у них тактика такая, учитывая наличие ядерного оружия у этого безумца. Хотя это оружие не такое уже и работоспособное, тем не менее здесь ситуация, когда нельзя сделать ошибку, когда нельзя сказать: "Я на 90% уверен, что у него нет ядерного оружия". А потом вот 1% даже – бац – и упадет на голову кому-то. Совершенно на 100% исключить, что [президент РФ Владимир] Путин этого не сделает, не может никто. Поэтому они шаг за шагом [двигаются] и смотрят на реакцию. Они считают, что сначала нужно освободить все оккупированные территории на материковой части Украины. И наблюдать за реакцией. Я уверен, что реакция будет... Ну, там [заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий] Медведев пошумит, покричит, ножкой топнет. Вот примерно так. Что-нибудь в Twitter напишет... А второй шаг – это освобождение Крыма. То есть должны быть освобождены в целом все украинские территории", – заявил Швец.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину. Оккупанты зашли на материковую часть Украины в том числе с полуострова.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
10 февраля министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что Украина начала подготовку управленческих кадров для Крыма.