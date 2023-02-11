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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Швец: После войны Украина однозначно должна превратиться в форпост западной цивилизации на границе диких племен

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Швец: Никто не мешает создать альтернативу НАТО
Швец: Никто не мешает создать альтернативу НАТО
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Польша, страны Балтии, Украина и Великобритания могут создать альтернативу НАТО. Об этом в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил живущий в США бывший советский разведчик и сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

"После войны Украина однозначно должна превратиться в форпост западной цивилизации на границах диких племен. Потому что география такая, не изменишь А для этого Украина должна быть вооружена до зубов новейшим оружием. С НАТО, я думаю, не совсем получится, потому что зачем Украине такие страны, как Франция и Германия? В НАТО вопрос стоит так: понимаете, если на какого-то члена нападают, все остальные страны посылают своих сыновей и дочерей защищать ту страну и ее народ. Для этого надо быть для них своим человеком. Прежде всего элита этой новой страны, которая вступает в НАТО, должна быть своей с элитой стран НАТО. Вот с так называемой украинской элитой политической как-то не получается", – отметил Швец.

Бацман подчеркнула, что для Украины сегодня "реально нет альтернативы НАТО как зонтику".

"Есть. Есть договор между Японией и США. Вот, пожалуйста, там нет никакого НАТО. Затем готовность Соединенных Штатов защищать (хотя это даже не прописано) своими вооруженными силами Тайвань", – сказал Швец.

По его словам, Украина может основать собственный оборонный альянс.

"Никто не мешает создать альтернативу НАТО вдоль восточного фланга Альянса. Туда вошли бы Польша, страны Балтии, Великобритании и Украина. Вот это был бы настоящий НАТО. Потому что, ну, какое НАТО Лихтенштейн или Германия? Они не вояки, все. Я анализировал интервью одного из умнейших людей США. Его зовут Роберт Гейтс – республиканец, который был директором ЦРУ, министром обороны в нескольких администрациях. Он выше всех этих партийных дел. Что он говорит, это сбывается. Он практически исключает принятие в обозримом будущем Украины в НАТО. Но он говорит, что Украина должна стать членом другого альянса, не обязательно НАТО", – подчеркнул Швец.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

На протяжении последних лет Украина стремилась к членству в НАТО, курс на вступление в Альянс зафиксирован в ее Конституции. В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе. 14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вступление Украины в НАТО, но план действий по членству Украина не получила.

30 сентября 2022 года – после того, как президент России Владимир Путин объявил об аннексии оккупированной территории Украины, – президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина подает заявку в НАТО по ускоренной процедуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 30 ноября заявил, что предварительным условием для начала переговоров о членстве Украины в НАТО должна стать ее победа и в этом ей помогают члены Альянса.

Министр обороны Украины Алексей Резников 13 января заявил, что Украина де-факто уже стала членом НАТО"Я уверен, что в ближайшее время мы станем членом НАТО де-юре", – добавил он.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: США, Германия, Украина, НАТО, Польша, оружие, Великобритания, война, страны Балтии, Алеся Бацман, война России против Украины, интервью
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