Блинкен заявил, что США "не поощряют" Украину возвращать Крым, но решение будет принимать Киев – Politico

По словам четырех источников издания, Блинкен подчеркнул, что основное внимание администрации США направлено на то, чтобы помочь Украине там, где идут бои, – в основном на востоке страны.

Из слов Блинкена создалось впечатление, что США не считают разумным шагом наступление на Крым в настоящее время, сказали два источника. По их словам, это не было высказано явно.

Два других человека восприняли слова Блинкена иначе – что решение должна принимать Украина, а не США. По их словам, Блинкен более открыт для потенциальной борьбы Украины за Крым.