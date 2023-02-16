Блинкен заявил, что США "не поощряют" Украину возвращать Крым, но решение будет принимать Киев – Politico

По словам четырех источников издания, Блинкен подчеркнул, что основное внимание администрации США направлено на то, чтобы помочь Украине там, где идут бои, – в основном на востоке страны.
Из слов Блинкена создалось впечатление, что США не считают разумным шагом наступление на Крым в настоящее время, сказали два источника. По их словам, это не было высказано явно.
Два других человека восприняли слова Блинкена иначе – что решение должна принимать Украина, а не США. По их словам, Блинкен более открыт для потенциальной борьбы Украины за Крым.
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. "Присоединение" полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Затем Россия в результате вторжения на Донбасс оккупировала часть украинских территорий в 2014–2015 годах, поставив руководить ими боевиков "ЛДНР".
24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Ей удалось оккупировать еще часть украинских территорий, в том числе обеспечить "сухопутный коридор" в Крым по территории Донецкой, Херсонской и Запорожской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.
Министр обороны Украины Алексей Резников допустил, что Украина может вернуть Крым без боя на фоне внутреннего кризиса в РФ.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что украинским войскам, чтобы добраться до границ Крыма, на сегодняшний день нужно преодолеть расстояние 84 км до Мелитополя. Он пояснил, что из Мелитополя Запорожской области ВСУ уже могут вести огонь по Крымскому перешейку из реактивных системам залпового огня HIMARS и других средств поражения.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов посоветовал украинцам для летнего отпуска в 2023 году выбирать Крым. Он отметил, что Крым будет возвращен "комбинированным путем: и силой, и дипломатией".
По словам Буданова, Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими".