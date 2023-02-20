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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев о вероятности применения Россией ядерного оружия: Это все-таки не клуб самоубийц. Это для всех означает массовое самоубийство, включая членов семей, детей, внуков

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Пугачев: История с ядерным чемоданчиком, кнопкой это история 50-х годов
Пугачев: История с ядерным чемоданчиком, кнопкой – это история 50-х годов
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россия не применит свое ядерное оружие в войне против Украины. Такую точку зрения в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил экс-банкир из РФ, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Я отношусь к той категории людей, которые уверены, что ядерное оружие не будет применено. Не только по техническим, но и по человеческим принципам. История с ядерным чемоданчиком, кнопкой – это история 50-х годов. Ядерный чемоданчик с кнопкой – это мобильный телефон того образца. При нажатии кнопки в этом чемодане ничего никуда не улетает. Просто снимается трубка – и Путин говорит примерно следующее: "Приказываю как главнокомандующий атаковать цели, на которые направлены ракеты с ядерными боеголовками". Как вы себе это представляете? Что, это клуб самоубийц, которые просто скажут: "О, Владимир Владимирович, как здорово... Мы так давно ждали..." Все до одного понимают, что это не новый этап войны", – отметил Пугачев.

По его словам, это будет концом для России и конкретных людей.

"А их очень много. У них дети, у них семьи. Я всех этих людей лично знаю, знаю их семьи, как все устроено. Вы думаете, что они готовы просто так… Надо понимать, что это теракт, взрыв в толпе россиян… Это не крайняя мера, это даже не ракетный обстрел Киева, когда понятно, что в Москве никто не погиб, а гибнут в Киеве. Это совсем другое. Погибшие будут только в России. Все это понимают. Исходя из этого, я сейчас даже не буду обсуждать техническую сторону. Кстати, если не ошибаюсь, ядерные объекты до 2014 года обслуживали украинские специалисты. Это тоже интересный момент", – сказал Пугачев.

Он подчеркнул, что угрозы применения ядерного оружия российские власти могут "до определенного момента" использовать на переговорах.

"Поэтому техническая сторона вторична. Это все-таки не клуб самоубийц. То есть по мобильному телефону или как Путин позвонит и скажет: "Мы начинаем ядерную войну". Это означает для всех, что мы сейчас все хором занимаемся самоподрывом. Как это отразится на Евросоюзе, вообще не важно. Имею в виду "чернобыльские" последствия. Здесь история совершенно в другом. Поэтому я применение ядерного оружия вообще не рассматриваю. Это исключено. Я его вижу как козырную карту российского руководства в переговорах до определенного момента. На сегодняшнем этапе Запад, НАТО, несмотря на более детальное понимание технического состояния ядерного оружия РФ, никто на себя риски принимать не хочет. Особенно с учетом того, что война идет совершенно успешно", – резюмировал Пугачев.

Пугачев: Мы с Путиным на кухне ночью обсуждали очередную реформу. Людмила говорит: "Этот человек шкаф не может собрать. Какую страну он построит?" Полный текст интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, ядерное оружие, угрозы, Алеся Бацман, война России против Украины, Сергей Пугачев
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