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Яценюк: Если Россия останется абсолютно больной вооруженной недоимперией с ядерным потенциалом, она и дальше будет представлять угрозу

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Яценюк: Россия должна быть ограничена в своих преступных намерениях
Яценюк: Россия должна быть ограничена в своих преступных намерениях
Фото: Kyiv Security Forum / Facebook

Россия будет и дальше представлять собой угрозу миру, если после войны с Украиной у нее останется ядерное оружие. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил премьер-министр Украины в 2014–2016 годах, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

"Какой будет Россия завтра? Если Россия останется этой недоимперией, абсолютно больной, вооруженной, да еще и с ядерным потенциалом, если эта страна будет той, какой она является сегодня, она дальше будет угрожать. У меня нет никаких сомнений. Для этого будущее России – это отдельный вопрос. Кто-то говорит, что Россия рассыплется. Теоретически может быть такой исторический процесс? Может быть, теоретически все возможно. Кто-то говорит, что Россия станет либеральной. Я здесь сразу хочу сказать. Возможно, есть сторонники этой версии. Я не сторонник этой версии. А те, кто является сторонниками этой версии, которые мечтают о демократической и либеральной России, и, кстати, это часть российской оппозиции, – у меня есть к ним встречный вопрос: а вы мне покажите, пожалуйста, исторический пример вашей страны, когда она была демократической и либеральной. Может, я плохо знаю историю?" – сказал Яценюк.

Он подчеркнул, что в России никогда не было демократии, поэтому нет никаких предпосылок для ее появления.

"Нет, этого не произойдет. Потому фактически Россия должна быть ограничена в своих преступных намерениях. А для этого должны действовать международное право, новый мировой порядок, новая процедура голосования в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, новая роль НАТО. А теперь уже новая роль НАТО. НАТО пробудился благодаря этой войне, и весь Запад пробудился. Новая политика в отношении Китая и политика Китая в отношении России. И вообще новая политика демократии, права и справедливости и правды по диктатуре, тирании и преступлениям", – резюмировал Яценюк.

Яценюк: Каждая из зарубежных поездок Зеленского имеет добавленную стоимость: деньги, санкции, оружие, единство западного мира и поддержка Украины столько, сколько нужно. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума несколько раз говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Арсений Яценюк, Украина, НАТО, оружие, ядерное оружие, война России против Украины
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