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Подоляк о послании Путина: Везде "нацисты, марсиане и теории заговора". Россия в безусловном "таежном тупике"

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Война с Украиной и противостояние с Западом завели Россию в тупик, и у Путина нет решений для выхода из этой ситуации, считает Подоляк
Война с Украиной и противостояние с Западом завели Россию в тупик, и у Путина нет решений для выхода из этой ситуации, считает Подоляк
Фото: president.gov.ua

Послание Федеральному собранию, озвученное президентом РФ Владмиром Путиным 21 февраля, говорит о том, что перспективных решений у главы Кремля нет. Об этом заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что Россия находится в безусловном "таежном тупике". И что перспективных решений у него [у Путина] нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора". Sic transit gloria mundi (так проходит слава мирская. – "ГОРДОН") Путина в парламенте России", – написал Подоляк.

На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания среди прочего заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов.

Кроме того, Путин в своем послании в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.

Контекст:

21 февраля Путин обратился с посланием к Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

Кремль организовал все эти мероприятия к годовщине полномасштабного вторжения в Украину для подпитки российской пропаганды в преддверии новой волны мобилизации, заявил 15 февраля представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Теги: Владимир Путин, оккупация, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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