Подоляк о послании Путина: Везде "нацисты, марсиане и теории заговора". Россия в безусловном "таежном тупике"

Война с Украиной и противостояние с Западом завели Россию в тупик, и у Путина нет решений для выхода из этой ситуации, считает Подоляк Фото: president.gov.ua

"Путин публично показал свою неактуальность и растерянность. И подчеркнул, что Россия находится в безусловном "таежном тупике". И что перспективных решений у него [у Путина] нет и не будет. Ибо везде "нацисты, марсиане и теории заговора". Sic transit gloria mundi (так проходит слава мирская. – "ГОРДОН") Путина в парламенте России", – написал Подоляк.

Путін публічно продемонстрував свою неактуальність та розгубленість. І наголосив, що Рф перебуває в безумовному «таёжном тупике». І що перспективних рішень у нього немає й не буде. Бо скрізь «нацисти, марсіани і теорії змови»…

Sic transit gloria mundi Путіна в парламенті Рф… — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 21, 2023

На мероприятие в Москве были приглашены около 1 тыс. человек: депутаты Госдумы и сенаторы, члены правительства и президентской администрации, силовики, судьи, главы религиозных конфессий, а также участники полномасштабного вторжения в Украину.

Путин в ходе оглашения послания среди прочего заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, и обвинил США в якобы разработке новых типов ядерных боеприпасов.

Кроме того, Путин в своем послании в очередной раз повторил набор известных тезисов российской пропаганды о "нацистах в Украине, которых натаскивал Запад", и о том, что война в Украине якобы возникла по вине США, НАТО, Запада и самой Украины.