Война в Украине является глобальным конфликтом – Подоляк

"Война в Украине является глобальным конфликтом, поскольку затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность, общие принципы международного права и важность наказания за самые страшные преступления против человечества. Следовательно, последствия войны будут системными для мира в целом. Или [в случае победы Украины глобальные правила будет устанавливать цивилизованный мир] / или [государство-агрессор Россия]", – написал Подоляк.

Війна в Україні – це глобальний конфлікт, адже зачіпає продовольчу й атомну безпеку у світі, загальні принципи міжнародного права та важливість покарання за найстрашніші злочини проти людяності. Тому й наслідки війни матимуть системний характер для світу в цілому. Або/або…

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.

Кремль сейчас спешит и пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии", до того момента, когда Украина получит всю запланированную военную помощь от партнеров по "Рамштайну", отметил 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому скорость передачи вооружений крайне важна, добавил он.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.