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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война в Украине является глобальным конфликтом – Подоляк

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Последствия войны в Украине и то, каким будет ее исход, окажут глобальное влияние, убежден Подоляк
Последствия войны в Украине и то, каким будет ее исход, окажут глобальное влияние, убежден Подоляк
Фото: president.gov.ua

Последствия войны, которую Россия развязала в Украине, будут "системными" для мира, заявил 20 февраля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Война в Украине является глобальным конфликтом, поскольку затрагивает глобальную продовольственную и ядерную безопасность, общие принципы международного права и важность наказания за самые страшные преступления против человечества. Следовательно, последствия войны будут системными для мира в целом. Или [в случае победы Украины глобальные правила будет устанавливать цивилизованный мир] / или [государство-агрессор Россия]", – написал Подоляк.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Официальные лица США считают, что весной 2023 года у Украины есть решающий шанс изменить ход войны с Россией. США предупредили Украину о переломном моменте в войне и готовят новый пакет помощи на $10 млрд, пишет 13 февраля The Washington Post.

Кремль сейчас спешит и пытается "выжать из России весь возможный потенциал агрессии", до того момента, когда Украина получит всю запланированную военную помощь от партнеров по "Рамштайну", отметил 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский. Поэтому скорость передачи вооружений крайне важна, добавил он.

Украина настаивает на создании специального трибунала по преступлению российской агрессии против Украины, поскольку Международный уголовный суд и другие подобные институции на данном этапе не могут рассматривать дела по таким преступлениям.

В резолюции Европарламента сказано, что к ответственности за преступление агрессии против Украины должно быть привлечено не только военное и политическое руководство России, в том числе президент, но и руководство Беларуси, которая поддерживает агрессию против Украины.

Теги: Россия, Украина, оккупация, вторжение, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, безопасность, Михаил Подоляк, российские оккупанты, деоккупация
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