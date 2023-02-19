"Отсидеться не получится". Подоляк обратился к странам, которые сохраняют нейтралитет в отношении войны в Украине

Он подчеркнул, что нейтралитет – это "не вариант".

"Отсидеться не получится. Россия – чрезвычайный риск для Европы, умышленное разрушение международного права, контуров безопасности, демократии. А также массовые демонстративные убийства. Поэтому – снаряды, танки, авиация. Еще раз: снаряды, танки, авиация. И дальнобойные ракеты", – отметил советник главы ОП.

Нейтралітет не варіант. Відсидітися не вийде. Росія – надзвичайний ризик для Європи, навмисне руйнування міжнародного права, контурів безпеки, демократії. А також масові демонстративні вбивства. Тому – снаряди, танки, авіація. Ще раз: снаряди, танки, авіація. І далекобійні ракети

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направления. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

С начала полномасштабной войны России союзники предоставили Украине помощи почти на $50 млрд, проинформировал глава Пентагона Ллойд Остин 14 февраля.

Среди стран Евросоюза только Венгрия и Австрия отказываются предоставлять Украине свое вооружение для противостояния российской агрессии, сообщали в МИД Украины.